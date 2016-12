Satoranský se po pěti zápasech vrátil a pomohl k výhře nad Detroitem

Satoranský se na hřiště dostal v úvodu druhé čtvrtiny a během pěti minut ani jednou nevystřelil. Na koš nahrál Jasonu Smithovi a Bradleymu Bealovi. Pak jej nahradil kapitán John Wall. Ve druhém poločase odchovanec USK Praha už šanci nedostal.

Wall k jedenácté výhře Wizards z 25 utkání pomohl 29 body a 11 asistencemi, Beal přidal 25 bodů. Nejlepším střelcem Detroitu byl s 24 body Kentavious Caldwell-Pope.

"Řekl bych, že už se pěkně pomalu dostáváme do rytmu a víme, co chceme hrát na obou koncích hřiště. Pořád nejsme tam, kde chceme být, ale vidím tam pokrok. Navzájem si věříme a o tom to je," řekl kouč Brooks, jehož svěřenci v úvodu sezony prohráli osm z deseti zápasů.

"Bojujeme, chodíme do nich a znepříjemňujeme jim hru," uvedl Wall. "Zpočátku jsme dávali koše z trojek, dvojtaktů a po rychlém přechodu do útoku. Podle mě, když budeme hrát fyzičtější basketbal, máme větší šanci uspět," prohlásil kapitán Washingtonu.

Houston přehrál New Orleans 122:100. Rockets posunuli historické rekordy v počtu nastřílených trojek (24) i tříbodových pokusů, který měli neuvěřitelných 61. Dosavadním maximem v NBA bylo 50 střel.

James Harden si připsal triple double za 29 bodů, 13 asistencí a 11 doskoků. Pro oporu Houstonu to byl patnáctý triple double v kariéře a v klubovém pořadí přeskočil Hakeema Olajuwona.

"To je pro mě neuvěřitelná pocta. Bylo to nejlepší hráč v historii Rockets. Dík patří spoluhráčům, že proměňovali své střely," uvedl Harden. "Hráli jsme jako vždycky, žádný rozdíl jsem v tom neviděl. Stříleli jsme za tři body a padalo to tam," konstatoval Harden, který byl úspěšný při šesti z 12 tříbodových pokusů.

Utah udolal Dallas 103:100 díky trojce Rodneyho Hooda osm desetin sekundy před koncem utkání. Čtyřiadvacetiletý rozehrávač rozhodl zápas poprvé v kariéře po protiútoku a rychlé střele přes bránícího protihráče. "Šílené. Nevěděl jsem pak co udělat, tak jsem se jen trochu zavrtěl," řekl ke své decentní oslavě. "O tomhle každý sní, že vystřelí a diváci začnou bouřit. Mně se to povedlo mockrát na dvorku, ale ve skutečném zápase nikdy," uvedl Hood. Dallasu tak nebyla nic platná šňůra 9:0, po níž vyrovnal na 100:100.

Po osmi prohrách zabrali Los Angeles Lakers, kteří porazili Philadelphii 100:89. Sixers jsou spolu s Dallasem nejhorší v lize.

Výsledky:

Washington - Detroit 122:108 (za domácí Satoranský 2 asistence), Boston - Charlotte 96:88, Chicago - Milwaukee 69:95, Houston - New Orleans 122:100, Memphis - Sacramento 92:96, Miami - LA Clippers 98:102, Orlando - Brooklyn 118:111, Philadelphia - LA Lakers 89:100, Toronto - Atlanta 121:125, Utah - Dallas 103:100.