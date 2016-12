Golden State válí! Po skalpu Brooklynu vyhráli 26 z 30 zápasů

Hostující Warriors nezačali v Brooklynu bez obvyklého člena základní sestavy Draymonda Greena, který se vrátil do Oaklandu kvůli narození potomka, vůbec dobře. Jako by jim chyběla energie a do kabin šli v poločase s mankem 16 bodů. Ve druhém poločase ale domácí přestříleli o 32 bodů.

Šestou porážku San Antonia v ročníku zařídili svěřenci kouče Doca Riverse, kteří od závěru prvního dějství před svými fanoušky neprohrávali a zápas dotáhli do vítězného konce. Velkou zásluhu na tom měli střídající hráči. Lavička Clippers se totiž postarala o rovnou polovinu bodů (58) a přes polovinu doskoků (25).

Výsledky NBA

Brooklyn - Golden State 101:117,

Indiana - Boston 102:109,

LA Clippers - San Antonio 106:101,

Miami - LA Lakers 115:107,

New York - Orlando 106:95.