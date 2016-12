Satoranský opět nehrál, Washington ale vítězí a blíží se play off

Basketbalisté Washingtonu porazili v NBA Indianu 111:105 a chybí jim jediná výhra, aby po špatném startu do sezony dosáhli na vyrovnanou bilanci vítězství a porážek. Do jedenáctičlenné zápasové sestavy Wizards se podruhé za sebou nevešel jediný Čech v lize Tomáš Satoranský, i když se v průběhu utkání zranil Bradley Beal.

Washington ve Verizon Center nenašel přemožitele v sedmém utkání za sebou a z posledních 11 duelů dokázal vyhrát poosmé. Díky tomu se v tabulce Východní konference dotáhl těsně za osmičku pro play off. Wizards jsou s bilancí 15 výher a 16 proher na devátém místě a jedno vítězství je dělí od tria na šesté až osmé příčce.

Beal si už v průběhu první čtvrtiny odnesl z jednoho z nájezdů do koše zranění kotníku. Sice se na palubovku v během druhé části ještě vrátil, ale do druhé půle už nezasáhl. Dvě asistence chyběly k dosažení triple double kapitánovi Johnu Wallovi (36 bodů, 11 doskoků, 8 asistencí), jenž přitom do zápasu vstoupil střelbou z pole 1-5.

"Snažil jsem se stále zůstávat agresivní, ale také hledat lépe postavené spoluhráče," řekl po utkání Wall, který po přestávce nastřílel 23 bodů. Otto Porter duel zakončil s 22 body, polský pivot Marcin Gortat s 13 body a 16 doskoky. Domácí soupeře přeskákali v poměru 54-34 a vytěžili z toho 15 bodů z druhých šancí.

"Tohle byl krásný příklad, jak bychom chtěli hrát, takhle musíme pokračovat. Těší mě, že i když jsme přišli o člena základní pětky, dokázali ho kluci z lavičky zastoupit," uvedl kouč Wizards Scoot Brooks. Naznačil tak, že v posledních zápasech možná našel ideální rotaci hráčů, ve které ovšem chybí Satoranský.

Indiana naopak prohrála počtvrté za sebou, naposledy se radovala z vítězství právě proti Washingtonu. Ve středu Pacers nebylo nic platných 34 bodů Paula George ani 19 bodů a 11 asistencí Jeffa Teagua.

San Antonio si poradilo s Phoenixem 119:98. Největší zásluhu na tom mělo podkošové duo LaMarcus Aldridge (27 bodů) a Pau Gasol (16 bodů, 10 doskoků).

Minnesota prohrála v Denveru 103:105, přestože pivot Karl-Anthony Towns zaznamenal triple double (15 bodů, 11 doskoků, 10 asistencí). Čtvrtou porážku Los Angeles Clippers v řadě, 98:102 v New Orleans, neodvrátil ani Chris Paul, který se vrátil do sestavy. Pivot Anthony Davis (20 bodů) dovedl Pelicans k třetí výhře za sebou.

Chicago porazilo Brooklyn 101:99 díky proměněné střele se závěrečným klaksonem, kterou vyslal Jimmy Butler (40 bodů).

Golden State si dokráčelo pro triumf nad Torontem 121:111, přičemž hosté ani jednou nevedli. Stephen Curry měl na kontě 28 bodů a sedm asistencí i doskoků. Zdatně mu sekundovali Kevin Durant, autor 22 bodů a 17 doskoků, s Draymondem Greenem (14 bodů, 6 doskoků a 10 asistencí).

Výsledky NBA:

Atlanta - New York 102:98 po prodl.,

Chicago - Brooklyn 101:99,

Denver - Minnesota 105:103,

Detroit - Milwaukee 94:119,

Golden State - Toronto 121:111,

New Orleans - LA Clippers 102:98,

Orlando - Charlotte 101:120,

Portland - Sacramento 102:89,

San Antonio - Phoenix 119:98,

Washington - Indiana 111:105.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 31 22 9 71,0 2. Boston 32 19 13 59,4 3. New York 31 16 15 51,6 4. Brooklyn 31 8 23 25,8 5. Philadelphia 30 7 23 23,3

Centrální divize:

1. Cleveland 30 23 7 76,7 2. Milwaukee 30 15 15 50,0 3. Chicago 32 16 16 50,0 4. Indiana 33 15 18 45,5 5. Detroit 34 15 19 44,1

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 32 18 14 56,3 2. Atlanta 32 16 16 50,0 3. Washington 31 15 16 48,4 4. Orlando 34 15 19 44,1 5. Miami 32 10 22 31,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 32 26 6 81,3 2. Houston 33 24 9 72,7 3. Memphis 34 20 14 58,8 4. New Orleans 34 13 21 38,2 5. Dallas 32 9 23 28,1

Pacifická divize:

1. Golden State 33 28 5 84,8 2. LA Clippers 34 22 12 64,7 3. Sacramento 32 14 18 43,8 4. LA Lakers 35 12 23 34,3 5. Phoenix 32 9 23 28,1

Severozápadní divize: