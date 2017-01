Těžké časy pro Satoranského! V NBA nehraje, navíc onemocněl

Vyrovnaný zápas s Chicagem rozhodl pět sekund před koncem John Wall a Wizards se mohli radovat z vítězství. Tomáš Satoranský však u toho nebyl. Tentokrát byla oficiálním důvodem nemoc, která ho zřejmě nepustí do hry ani do středečního zápasu proti Boston Celtics.

Satoranský v posledních týdnech zcela vypadl z rotace Wizards a nepotvrzuje naděje, které do něj fanoušci vkládali, především díky jeho skvělých skokanských výkonech na letním kempu.

„Stovky fanoušků Wizards přišli, aby sledovali začátek tréninku před sezonou. Skoro všichni měli na sobě dresy Johna Walla nebo Bradleyho Beala a těšili se na týmové hvězdy. Ale byl to nováček, který rok předtím za Barcelonu, který ukradl veškerou show,“ vzpomíná autor blogu na fanouškovských stánkách SB Nation na Satoranského start. „Satoranský létal vzduchem, předvedl několik smečů, po kterých se všichni kolem divili, jak to, že byl tak dlouho neobjeven.“

Během přípravných zápasů si Satoranský vybojoval místo náhradníka za hvězdným Johnem Wallem, v sezoně se mu ovšem tak nedaří. Druhá sestava Washingtonu je poslední v NBA v procentuální úspěšnosti střelby z pole.

Satoranský je uznáván jako rozehrávač, v NBA mu ale zatím schází právě přesná střelba. Jeho bodový průměr je zatím pod 8 body na zápas a nedaří se mu střely z perimetru. Jeho procenta úspěšnosti se pohybují pod 40 procenty při střelbě v pole a pod 10 procenty při pokusech z tříbodové vzdálenosti.

V rotaci Washingtonu se před něj dostal Trey Burke a Satoranský teď musí čekat na šanci. „Satoranský mi připomíná dalšího Čecha (a bývalého hráče Wizards) Jana Veselého. Sato má daleko větší potenciál než Veselý a jsem rád, že ho máme. Myslím, že to nakonec zlomí, ale mám strach, že by to nemuselo být s Wizards,“ píše se v dalším blogu na stránkách SB Nation.