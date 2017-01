Satoranský si vytvořil rekord v NBA! Stála o něj média, divil se doskokům

Šest zápasů v řadě neodehrál Tomáš Satoranský za Washington ani minutu. Vrátil se na poslední dva domácí duely proti Philadelphii a Portlandu, a ve druhém z nich už na něm nebylo znát, že na určitou dobu vypadl z rotace týmu Wizards.



Hned po sedmi minutách měl český playmaker na kontě 8 bodů, 5 doskoků a 2 asistence, překypoval energií a pomohl Washingtonu prodloužit sérii domácích výher na dvanáct, což je aktuálně nejdelší šňůra v NBA.



„Trochu jsem se s tím (pozice mimo sestavu) potýkal. Vždycky, když vypadnete z rotace, ztratíte něco ze sebevědomí, i když se tomu bráníte. Jsem rád, že poslední dva zápasy šly pro nás dobře, to mi pomohlo k návratu do dobrého pocitu na hřišti,“ říkal po demolici Portlandu v šatně.

Na rozhovor si ho zavolala televizní stanice CSN, pak ještě vyprávěl o svých dojmech hloučku dalších reportérů. Třeba o tom, že hrát brzo odpoledne, což byl pondělní případ vzhledem k tomu, že Amerika slavila Den Martina Luthera Kinga, pro něho není žádný problém.



„Jsem na to zvyklý ze Španělska, kde jsme každou neděli hrávali ve 12.30 nebo 12.45. Navykl jsem si na společnou týmovou snídani, dopolední přípravu a zápas v čase oběda. Nijak to moji rutinu neovlivňuje,“ vysvětloval.

Tleskalo 17 tisíc diváků

Na co naopak ze španělské soutěže zvyklý nebyl je zahřívání lavičky. Právě to ho v prosinci a v lednu potkalo. Přes vysloveně dobrý vstup do NBA ho tam trenér posadil.



„Věděl jsem o tom, že se to může stát, všichni mě na to připravovali. Počítal jsem s tím, že nějaký čas nebudu v rotaci a nebudu dostávat minuty na hřišti. To se stalo a pak je to o připravenosti, trpělivosti. Jsem tady nováček. Přestože jsem hrál hodně let profesionálně basketbal, tak jsem pořád nováček jako každý jiný a musím si tím projít,“ chápe svoji pozici.



Zápis z utkání proti Portlandu ho překvapil. Hlavně deset doskoků nečekal.

„Hráči tady (v NBA) jsou o dost silnější než v Evropě, je to tady jiné. Nepociťuji to vyloženě jako svůj nedostatek, ale je to tak. Proto mě překvapilo, kolik doskoků jsem měl. Míče se odrážely mým směrem. Jako rozehrávač nejsem známý tím, že bych sbíral doskočené míče v takovém počtu,“ usmíval se Satoranský.



Sestavě náhradníků Washingtonu, považované za jednu z nejslabších v lize, tak svým velkým dílem pomohl výrazně přehrát Portland a natáhnout sérii vítězství, která nadchla 17 395 diváků ve Verizon Centru k potlesku vestoje.



„Říkal jsem už klukům na lavičce, že hra na domácím hřišti začíná být naší velkou výhodou. Fanoušci se nechávají vtáhnout do zápasů, což pomáhá i nám, a doufáme, že nám to pomůže v nasazení do play off,“ řekl český rozehrávač.