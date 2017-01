Kauza v Prostějově. Klub dluží hráči peníze, ten nesmí hrát ani jinde

Na začátku byl velmi zajímavý přestup, jakých v českém basketbale není mnoho. Pavel Slezák a Roman Marko, dva přední hráči Kooperativa NBL, oznámili kvůli tomu, že jim jejich klub dlužil peníze, odchod z Prostějova do Svitav. Vznikla kauza, jaké domácí soutěž taky nemá každý rok. Slezák za Svitavy už hraje, ale Markovu smlouvu zkoumají právníci. Rozehrávač kvůli tomu dokončit přestup nemůže, a pokud se situace nevyřeší, v krajním případě už letos ani hrát nebude.

Pětkrát v řadě se v Prostějově hrálo finále basketbalové nejvyšší soutěže, ještě v roce 2015 brali tamní Orli bronz, vloni hráli semifinále. Letos se jim ale nedaří tak, jak byli zvyklí. Odráží se to na kádru i postavení v tabulce.

Ke konci loňského roku přišli kvůli špatné finanční situaci o čtyři nejlepší české hráče základní sestavy. Pryč jsou Lukáš Palyza (Děčín), Jan Tomanec (Brno), Pavel Slezák (Svitavy) a momentálně i kapitán Roman Marko, který chtěl stejně jako Slezák zamířit do Svitav, ale jeho přestup se zadrhl a vyvolává zlou krev.

Jde o spor, jestli Marko, který dluhy Prostějova udává ve výšce bezmála tří set tisíc korun, mohl vypovědět smlouvu, nebo mu smlouva běží dál, protože k ní na konci prosince podepsal splátkový kalendář.

„Roman Marko udělal chybu, kterou jsem já neudělal,“ naznačil Slezák, který má první zápas za Svitavy už za sebou. Marko ho v týmové mikině a kšiltovce sledoval jen z okraje lavičky. Dokud jeho kauza nebude uzavřena, hrát nemůže. „Nejsem jediný, komu Prostějov dluží. Chtěl jsem mít na papíře, že ty peníze někdy uvidím, i kdyby třeba jejich klub zanikl,“ hájí se Marko.

Stejně tak se brání i Prostějov. Dluhy nepopírá, první splátku podle dohodnutého splátkového kalendáře má však Markovi odevzdat na konci ledna. „Naši právníci tvrdí, že do té doby na nás nelze pohlížet jako na dlužníky,“ tvrdí prostějovský manažer Petr Fridrich. Nesouhlasí ani s tím, že Marko ve Svitavách trénuje. Domnívá se, že hráč už má v novém klubu smlouvu. „Tím vytváří precedens,“ domnívá se.

Případ, jak jinak, skončil v kancelářích vedení ligy. Do té doby proběhlo několik schůzek mezi všemi stranami. Svitavy po nich zaujaly vyčkávací pozici. „Bylo nám naznačeno, že se dohodnout můžeme. Za daných podmínek,“ říká manažer Pavel Špaček. Gesto, když si ve vzduchu otře palec o ukazovák, je více než výmluvné. „Chceme vyrovnání,“ nezakrývají ani v Prostějově.

Prostějov si nechal utéct české hráče

V běžném případě by zřejmě požadovali peníze po hráči nebo jeho agentovi, který přestup organizoval, ale takový zde není. Respektive ne oficiálně. Přestup údajně domluvil bývalý ligový hráč Jiří Šebek, který ale nevlastní potřebnou licenci, takže v jednání nemůže figurovat. Kolem basketbalu se pohybuje, spolukomentuje ho na ČT. Zaplatit tedy podle Prostějova mají Svitavy. Na Šebka však mají na Hané pifku. Tvrdí, že Marka nabízel konkurenci už v listopadu.

Slezák přiznává, že o odchodu z Prostějova měl jasno v polovině prosince. „Těžce jsem to zvažoval, usadil jsem se tam,“ přiznává. „Jenže ze skvělé party odešli top hráči a nechtělo se mi tam zůstávat v polovině sezony s cizinci. Mrzelo mě, že si Prostějov nechal utéct české hráče. Mohli jsme suše hrát první čtyřku, ale jim bylo jedno, kdo odejde. Zavinili si to sami. Přeju jim, aby to tam dopadlo dobře, ale už jsem z toho venku,“ říká bez obalu.

Zatímco jeho odchod proběhl bez výstřelků a třeba na Palyzův návrat v dresu Děčína do Prostějova klub v pondělí dokonce zval fanoušky, v Markově případě létají vzduchem výčitky z obou stran. Prostějov svého bývalého kapitána viní, že ho nechal na holičkách.

„Dvě lednové porážky nás stály lepší šance na horní šestku, což se může odrazit na jednání se sponzory, na dokončení sezony, na naší snaze stabilizovat situaci,“ míní Fridrich. Nad tím Marko kroutí hlavou. „Odvedl jsem tam kus práce, dlužná částka je dost vysoká. Nikdo se nemůže divit, že jsem odešel,“ zlobí se.