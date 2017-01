Veselý vlétl na Kazaň, pak se vyfauloval, ale Fenerbahce vyhrálo

Skvělý vstup Jana Veselého do utkání pomohl basketbalistům Fenerbahce Istanbul k vítězství 86:81 v Eurolize na hřišti Kazaně. Český reprezentant v první čtvrtině zaznamenal 11 ze svých 15 bodů, za 19 minut hry k tomu přidal dva doskoky, asistenci a tři získané míče, ale také se vyfauloval.

Fenerbahce opět chyběl klíčový pivot Ekpe Udoh, ale Veselý se v první čtvrtině staral o to, aby to nebylo poznat. Od začátku se vše točilo kolem něj: dával koše, získával míče v obraně a postaral se o polovinu bodů svého týmu. Ve druhé části však začal mít problémy s fauly a do hry už se tolik nedostal.

Fenerbahce si ale i tak poradilo díky přesné střelbě z dálky. Pět jeho hráčů dalo alespoň dvě trojky. Na rozmezí poločasů pak šňůrou 11:0 hosté soupeři odskočili a vedení už nepustili, i když bez Veselého měli problémy s doskoky Arťoma Parachovského a Kazaň v závěru bojovala o obrat.

Pro turecký celek to byla dvanáctá výhra v sezoně z 19 utkání a v boji o play off má náskok čtyř vítězství na nepostupové příčky. Více bodů než Veselý dali jen Luigi Datome (18) a Bogdan Bogdanovič (16).

