Westbrook dovedl Oklahomu 45 body k výhře nad Dallasem

Dallasu z různých důvodů chyběli čtyři z pěti nejlepších střelců týmu, přesto šel po vyrovnaném prvním poločase do šaten s mírným vedením. Westbrook v něm sice nasbíral 15 bodů a pět doskoků, ale také tři ztráty. Oklahoma navíc přišla o pivota Enese Kantera, který na lavičce vzteky praštil do židle a zřejmě si zlomil předloktí pravé ruky.

"Udělal, co udělal. Je na sebe fakt tvrdý, jako nikdo jiný. Byl frustrovaný. Je mi ho líto," uvedl další pivot Thunder Steve Adams. "Je smůla, že to, co udělal, ho stálo zdraví. Ale je to tvrďák a vrátí se silnější," řekl Westbrook.

Jenže třetí čtvrtinu domácí i tak opanovali a dostali se do vedení. Hlavní zásluhu na tom měl právě osmadvacetiletý rozehrávač, který se těsně před zápasem dozvěděl, že si šesté Utkání All Star v kariéře přece jen zahraje aspoň jako střídající hráč.

"Můžu říct, že při time outu mě (Westbrook) ujistil, že se cítí dobře a je připraven v dalším průběhu explodovat," řekl kouč Billy Donovan. V následném úseku hry Westbrook nastřílel 13 bodů, ale to nejlepší si schoval až do poslední části, kdy se Dallas nebezpečně přiblížil na dostřel. Poté, co si oddechl v úvodu na lavičce, dotáhl Oklahomu 17 body k 28. výhře v sezoně. Hosty táhl s 31 body Harrison Barnes, i tak Mavericks po dvou výhrách podlehli.

Indiana uspěla po třech porážkách, když zvítězila v Minnesotě 109:103. Paul George se na výhře podílel 32 body.

Výsledky:

Denver - Phoenix 127:120, Minnesota - Indiana 103:109, Oklahoma City - Dallas 109:98, Utah - LA Lakers 96:88.