Úžasné drama. Atlanta udolala Knicks až po čtvrtém prodloužení

Teprve pojedenácté v historii NBA se rozhodlo utkání až ve čtvrtém prodloužení a v nedělní nekonečné bitvě Atlanta Hawks nakonec přehrála New York Knicks 142:139. V basketbalovém maratonu trvajícím 68 minut čistého času byl nejvytíženějším hráčem atlantský Paul Millsap, jenž odehrál hodinu a sedm sekund a za tu dobu nasbíral 37 bodů, 19 doskoků a sedm asistencí.

Nejlepším střelcem byl se 45 body Carmelo Anthony, jenž 2,6 sekundy před koncem základní hrací doby zařídil povedeným nájezdem remízový stav 104:104. Stejný hráč udržel Knicks ve hře i na konci prvního prodloužení (113:113), ve druhé nastavené pětiminutovce se sice vyfauloval, ale hosty tentokrát zachránil Courtney Lee, jenž trojkou upravil na 123:123.

Ve třetím prodloužení měli navrch Knicks, jenže za domácí vyrovnal Dennis Schröder. V další pětiminutovce pak právě německý rozehrávač v závěru minul trestný hod, čímž dal soupeři šanci na další vyrovnání. Lee však ani nadvakrát z trojky neuspěl a z výhry se radovala Atlanta.

"Byla to legrace. Už bych to nechtěl nikdy zažít, ale zábavné to bylo," řekl Millsap. Když měl zhodnotit zápas, nenacházel slov. "Už si fakt nic nepamatuju," omlouval se. Knicks, kterým se vyfaulovali čtyři hráči, vystřelili 51 trojkových pokusů a proměnili osmnáct.

Vydřené vítězství Atlantě pomohlo k udržení čtvrté příčky ve Východní konferenci před rozjetým Washingtonem, který zvítězil v New Orleans 107:94. Tomáš Satoranský při čtvrté výhře Wizards v řadě odehrál devět minut, ale ani jednou nevystřelil a připsal si jen jednu asistenci. Tým střelecky vedl Bradley Beal s 27 body, John Wall dal 18 bodů a 19 asistencemi si vyrovnal osobní rekord. Pelicans nestačilo 36 bodů a 17 doskoků Anthonyho Davise.

Cleveland porazil Oklahomu 107:91, prohru hostujícího týmu neodvrátil ani 24. triple double Russella Westbrooka v této sezoně. Osmadvacetiletý rozehrávač zaznamenal 20 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Cavaliers vedl s 29 body a 10 asistencemi Kyrie Irving. Dařilo se i LeBronu Jamesovi, který měl 25 bodů, 14 doskoků a osm asistencí a jako první překonal hranici 20 tisíc bodů v dresu Cavaliers.

Druhý celek Východní konference Toronto doma nečekaně podlehlo Orlandu, klíčem k cenné výhře pro floridský tým byla šňůra 21:2 na konci druhé čtvrtiny. Černohorský pivot Nikola Vučevič k výhře 114:113 přispěl 25 body a 10 doskoky.

NBA:

Atlanta - New York 142:139 po 4. prodl., Chicago - Philadelphia 121:108, Cleveland - Oklahoma City 107:91, Indiana - Houston 120:101, New Orleans - Washington 94:107 (za hosty Satoranský 1 asistence), Portland - Golden State 111:113, San Antonio - Dallas 101:105, Toronto - Orlando 113:114.