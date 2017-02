Hádka basketbalových legend: LeBron vrátil úder Barkleymu

Oba patří k nejlepším basketbalistům historie, kamarádi z nich ale asi nikdy nebudou. Bývalá legenda NBA Charles Barkley ve své současné funkci televizního experta kritizovala hvězdu Clevelanadu LeBrona Jamese. A ten si to nenechal líbit. „Je to hater,“ prohlásil o Barkleym.

Poté, co Cavaliers prohráli sedmý zápas z jedenácti, LeBron si nenechal ujít příležitost reagovat na ostrou kritiku, kterou k němu v televizi vznesl Barkley.

„Je to hater. Co ho dělá důvěryhodným? Protože je v televizi?“ ptal se James. „Nenechám ho, aby znevažoval můj odkaz. Já nejsem ten, který někoho prohodil oknem. Nikdy jsem po nikom neplival. Nikdy jsem neměl nezaplacené dluhy v Las Vegas. Nikdy jsem neřekl: Jsem vzor. Nikdy jsem se neukázal na All Star víkendu, protože jsem ve Vegas celý víkend propařil.“

Barkleyho divoké historky si James vypůjčil v reakci na nejnovější kritiku, kterou ho Barkley často častuje. Ten však odmítá, že by šlo o osobní výpady.

„Nevhodné. Ufňukané,“ reagoval Barkley. „Cleveland Cavaliers mu dali všechno, co chtěl. Mají největší rozpočet v historii NBA. Minulé léto chtěl J.R. Smithe, zaplatili ho. Chtěl Shumperta, přivedli Kylea Korvera. Je nejlepší hráč na světě. Chce všechny dobré hráče? To nechce s nikým soupeřit?“

Barkley řekl v show Billa Simmonse na HBO, že by Jamese nezařadil mezi pět nejlepších hráčů historie, a to přesto, že je vysoko v historických statistikách a získal už tři prsteny pro šampiona NBA.

„Smál jsem se, viditelně si udělal domácí úkol. Vygooglil si mě a našel pár věcí,“ reagoval Barkley na Jamesovo vyjádření pro rádio ESPN. „Když jsen hrál, tak byl mladý, takže to oceňuju. Ale nevzrušuju se tím. Má kritika byla férová.“