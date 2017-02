Washington se Satoranským doma válí. Boj o diváky však vyhrává hokej

Na sedadle ve spodním prstenci arény Verizon Center ve Washingtonu je ve společenském oblečení na basketbale chladno. V hale, kde je pod palubovkou led a hraje se tam i hokej, se nelze divit. Před mačem NBA šlehnou do vzduchu plameny, od těch teplo jde. Po zbytek zápasu se fanoušci musí rozehřívat sami.

„Rukám zde trvá delší dobu, než se zahřejí. Po celou rozcvičku mi byla zima. Rád jsem šel na hřiště a aspoň dostal tělo do provozu, protože tady chlad cítíte,“ řekl po své listopadové návštěvě LeBron James z Clevelandu.

Návyk z ledničky

Někteří znalci prostředí tvrdí, že chlad je letos ve Washingtonu větší, protože na zápasy chodí málo diváků a prostor nezahřejí. „No, Florida to není,“ odtuší sarkasticky jeden z domácích novinářů, kteří na zápasy Wizards chodí. Zároveň se ale o podmínkách v hale nerad baví. Možná aby nemluvil o něčem, co by mohlo snižovat výkony týmu, a vzbudit dojem, že současná vítězná série mužstva, která je od začátku prosince nejlepší ve Východní konferenci, není tak cenná.

„Ani já si nemyslím, že by nám chladno nějak pomáhalo. Je spousta hal, kde je zima cítit, týmy jsou na to zvyklé. Nepříjemné to je pro hráče, který sedí dlouho na lavičce, ale i na to se dá adaptovat. Já jsem hrál v Seville, kde je to jako v lednici. A šlo to,“ poukazuje Tomáš Satoranský, český hráč ve službách Washingtonu.

Pravdou je, že Wizards posledních pár týdnů hrají jako z partesu. K nezastavení jsou hvězdy John Wall a Bradley Beal, pod košem řádí Marcin Gortat, mužstvo hraje kolektivně, doplňuje se. Tíha neleží jen na pár osobnostech.

„Způsob, jakým Otto Porter v poslední době hraje a střílí trojky, jim opravdu pomáhá. Najednou mají víc možností. A je tu i střídající Kelly Oubre, ten přináší do hry nové dimenze. Takže má Washington víc hráčů, dobře pasujících do jeho systému,“ předložil svůj názor olympijský vítěz Carmelo Anthony poté, co se svými New York Knicks v úterý v hlavním městě USA nedokázal síle Wizards vzdorovat a prohrál 101:117.

Výhra nad Knicks byla pro Washington patnáctou domácí v řadě, což je druhá nejdelší série klubu. Úspěšnější byl jen před dvaačtyřiceti roky ještě pod názvem Bullets „Tenhle tým má největší sebevědomí ze všech, ve kterých jsem hrál. Chceme jen to nejlepší pro druhého, jsme kamarádi, a to si bereme s sebou i na hřiště. Nestaráme se o to, kdo měl dobrý zápas a kdo ne. Jsme tým,“ kasá se Bradley Beal, opěvovaný střelec.

S výbornou formou stoupá Washington v tabulce, na východě už se dělí o čtvrté místo. Stoupá i v tzv. power rankingu. „Ten toho zrovna moc neřekne. Ale třeba to, že se zápasy Wizards víc dostanou do národní televize, už něco znamená. Říká vám to, že jste zajímaví, dobří,“ vyzdvihuje reportér. Satoranský si pochvaluje: „Doma hrajeme ve velké pohodě. Jiný basket, hodně rychlý, všichni se tady cítí mnohem líp.“

Hosté můžou být domácí

Čím si to ale vysvětlit? Není snadné najít hlavní důvod. Znalost vlastní arény je příjemná, ale ne úplně vžitá; tým ve Verizon Centru nejčastěji trénuje v boční tělocvičně bez hlediště. Ani o divácké podpoře se nedá mluvit. Na Knicks přišlo v úterý 16 683 diváků, což se nedá srovnat s návštěvami na hokeji. Capitals měli všech pětadvacet domácích mačů v sezoně vyprodaných, pokaždé jim přišlo 18 506 fanoušků. Wizards se od začátku jejich skvostné šňůry jen jednou dostali přes 18 tisíc a pouze třikrát přišlo víc než 17 tisíc lidí.

„Na NHL tu je mnohem lepší atmosféra,“ uznává Satoranský. Kladně vyznívá pro basketbalisty snad jen pomyslný souboj na reklamních plochách po městě, který nad hokejisty vyhrávají. Na mnoha zastávkách autobusů jsou plochy s fotkami hráčů, zvoucích na zápasy. Za 20 dolarů lze koupit lístek i dostat tričko s logem Wizards. Snaha je. Zatím s rozporuplnou účinností.

Kvůli slabým návštěvám je prý mimochodem i onen větší chlad. Wizards jsou na chvostu NBA, co se týká počtu návštěv i obsazenosti haly. „Těžko říct, proč je proti nám těžké hrát. Jsme atletický tým, to mluvím hlavně o první pětce. Hraje spolu skvěle a je to jedna z nejatletičtějších pětek v lize. Když začnou John Wall s Bradleym Bealem běhat, hrozně těžko se je zastavuje. Myslím taky, že jsme jeden z nejlepších obranných týmů. Hrajeme mnohem líp doma než venku,“ říká Satoranský.

Navíc publikum k tomu, že není tak početné, je ve Washingtonu hodně specifi cké. Není výjimkou, že hlasitou podporu má soupeř, a to podle toho, odkud se lidé v Americe stěhují do metropole za prací. Týmy z New Yorku nebo Los Angeles mohou počítat s dobrým prostředím ve Washingtonu, to stejné má mužstvo s čínským hráčem Jeremym Linem na soupisce (momentálně Brooklyn Nets). Verizon Center stojí přímo v Čínské čtvrti a Linovi fanoušci jsou v něm slyšet.

Třeba na utkání proti Knicks byla kulisa ještě chladnější než teplota v hale. Na první čtvrtinu zelo hlediště prázdnotou, na poslední minuty už taky. A na sedačkách se to hemžilo modrými dresy hostů. Nejhlasitější povyk vyvolala až akce jednoho ze sponzorů ve čtvrté čtvrtině, který slibuje kuře zadarmo všem, pokud hráč hostí zahodí dvě šestky za sebou. To se diváci mohli přetrhnout, aby střelce co nejvíc rozhodili.

„Hala je trošku taková, že působí prázdně. Až pak překvapí číslo, kolik lidí tu vlastně bylo,“ podivuje se Satoranský. Znovu pořádně narváno by mělo být příští pondělí. To podruhé přijede LeBron James a jeho Cleveland.