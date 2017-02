Autor #FreeSato promluvil: Zrychlete Satoranského střelbu a bude dobrý

PŘÍMO Z WASHINGTONU | Jednoho velkého zastánce má ve Washingtonu, kde první sezonou hraje NBA, basketbalista Tomáš Satoranský. Tamní reportér Adam Rubin sleduje jeho počínání od roku 2012, kdy byl odchovanec USK Praha draftovaný, a vkládá do něho značné naděje. Kriticky nahlíží na to, jak Wizards svého nováčka využívají. Přestože vidí jeho rezervy, věří jeho potenciálu. Proto i na začátku sezony vymyslel na Twitteru hashtag #FreeSato, jímž volá po „osvobození“ Satoranského z lavičky náhradníků.

Washington Wizards sleduje Američan Adam Rubin více než třicet let. Poslední roky se jim věnuje jako reportér, jehož postřehy lze najít i v blogové sekci TrueHoop respektovaného sportovního serveru ESPN.

Od loňska o něm vědí i čeští fanoušci. Rubin (39) sledoval Satoranského hned v roce 2012, kdy byl do NBA draftovaný, a líbily se mu jeho výkony v Letní lize v Las Vegas. Když pak český reprezentant přišel do Washingtonu a začaly přípravné zápasy před touto sezonou, měl Rubin jasno: tohle je čistokrevný rozehrávač, kterého Wizards dlouho hledají. Ideální jako varianta na lavičku za jedničku týmu Johna Walla.

„Osobně jsem Satoranského fanouškem od doby, co jsem ho poprvé viděl hrát. Pak se čekalo, až přijde do NBA. Vloni v přípravě se šetřil Wall, Satoranský dostával prostor a hrál opravdu dobře. Trey Burke, další náhradník na rozehrávce, moc dobře nehrál. Viděli to i fanoušci. Po pár zápasech bylo jasné, že dát šanci Satoranskému by bylo namístě,“ vypráví Rubin.

Během jednoho z přípravných duelů, který sledoval doma v televizi, mu blesklo hlavou, že myšlenku by to chtělo ještě podpořit. Tak vypustil na Twitter hashtag #FreeSato. Pod ním se začali sdružovat ti, kteří si mysleli to samé co on.

„Vždycky chcete, aby váš tým měl víc možností. Historie Wiazrds říká, že poslední čtyři roky měli problémy s náhradním rozehrávačem. Zkusili jich hodně. Satoranský byl prvním, kdo byl čistým point guardem, který umí řídit tým, mít míč v rukou po celou dobu útoku a tak. Ne jako střelec, protože na tom musí pořád pracovat. Ale mít někoho jako on, aby si oddechl John Wall, bylo skvělé. Chtěl jsem, aby hrál víc. Dělal jsem to pro něho,“ říká Rubin.

Tehdy ještě nevěděl, že Satoranskému se říká Saty. Hashtag #FreeSato tedy není úplně přesně vytvořený, ale dostal se do oběhu i s chybičkou.

Prozradil mu poprvé, že bude v základní sestavě



Iniciativa brzy pronikla až do šatny Wizards. „Novináři se na to ptali. A já ani nevěděl, co na to odpovídat. Takových věcí se tady dějí miliony. Už to tak trochu patří ke kolotoči NBA,“ krčí rameny basketbalista.

Od Rubina se prý dozvěděl i o tom, že bude hrát poprvé v základní sestavě. Novinářům to před zápasem řekl trenér Scott Brooks, Rubin šel do šatny a tam Satoranskému položil otázku, jak se do základní sestavy těší.

„Opravdu tam jsem?“ ujišťoval se prý český playmaker.

V jiném rozhovoru se Rubin hráče dotazoval, s jakými pokyny chodí na palubovku. A jestli je dané, kdo bude víc hrát s míčem, když se v jeden moment setká Satoranský s Burkem pohromadě.

„Tomáš mi řekl, že to dané není, že kdo má míč první, ten hraje,“ mračí obočí reportér. Podle jeho názoru je to špatně. Pro Satoranského by viděl jako ideální vyšší vytížení v zápasech, ale pokud to není možné, protože John Wall hraje ve velké formě a bude jedním z kandidátů na cenu pro MVP soutěže, tak aby aspoň víc akcí řídil jeho český náhradník, ne Burke.

Může se to prý změnit, až Satoranský zlepší svoji střelbu. Nebo to Rubin alespoň očekává. „Tomáš má stejnou rezervu ve střelbě jako kdysi i Wall, totiž že mu střelba trvá delší dobu. Potřeboval by ji zrychlit, rychleji pouštět míč z ruky,“ ponouká Rubin.

Ví se, že s trenérem pro individuální činnosti na tom 25letý hráč pracuje. V čem je podle amerického reportéra problém? „Někdy je (Satoranský) volný na trojce, míč i dostane, ale než si střelu nachystá, už má před sebou bránícího hráče. V tomto je NBA velmi rychlá a atletická. Pokud bude Satoranský střílet rychleji a bude se trefovat, přinese mu to i větší porci odehraných minut,“ nabádá svého „chráněnce“ bloger.