Satoranský o životě v NBA: 50 dolarů za vajíčka v hotelu je už moc

Pořád se ještě někdy zastavíte a řeknete si: Páni, já hraju NBA?

„Už moc ne, ale přece jen, když hraju proti novému soupeři, jako proti Lakers tento týden, tak myšlenky nebo pocity, jak je super být součástí téhle ligy, hlavou probíhají. Ale jsem známý tím, že vždycky chci víc. Soustředím se a motivuju, abych dostával větší roli v zápasech, víc pomáhal týmu. Myslím, že po několika měsících už počáteční údiv tolik nevnímám.“

Jaká je šatna v NBA? Jiná než v Evropě?

„Na začátku mi to možná tak přišlo, což bylo i tím, že jsem byl pro tým nový. Teď už cítím, že náš vztah je jiný, víc kamarádský, víc se bavíme. Jiné je to v tom, že když se cestuje, člověk nemá spolubydlícího na pokoji. Teď už chápu Američany, že když přijdou do Evropy, že jim vadí být na pokoji ve dvou. Tady má hráč úplnou svobodu. Přijede v cizím městě z letiště na hotel a jediný čas, který je pro něho důležitý, je čas nástupu do autobusu směrem do haly. V Evropě je týmový harmonogram. Chodí se týmově na jídla, na videa. V tomto je NBA hodně volná, což mi nevadí.“

Co děláte, když máte v cizích městech čas?

„Málokdy se potkáme na večeři všichni, spíš se udělají skupinky. Já se pohybuju většinou s Marcinem Gortatem, protože ten zná všechna města, všechny lidi, restaurace. V nejlepších městech, jako jsou New York, Chicago nebo Miami, se snažíme něco dělat. Ve městech jako Milwaukee nebo Cleveland, který znám zatím jen z doslechu, tam, kde je jedna dobrá restaurace, není moc co dělat.“

Co si počít v Milwaukee?

„Je tam jedna dobrá italská restaurace. Pokud nejdete tam, a že tam chodí všichni, kdo tam hrají, jste na hotelu, odpočíváte, chodíte na regenerace. Ale taky se vám nechce pořád platit v hotelu za room servis, vzhledem k tomu, že bydlíme v nejlepších hotelích typu Four Seasons a room servis je tam fakt drahý. Cena třeba za jednu snídani vás překvapí. Snažíme se nestravovat jen tam.“

Kolik stojí snídaně, aby byla pro hráče NBA drahá?

„Člověk si objedná vajíčka a přijde to na padesát dolarů (1250 korun - pozn. red.). I s našimi platy se snažíme vyhledávat levnější místa na stravování.“

Když přijedete do tzv. lepšího města, měníte se v turistu?

„V Chicagu jsem byl ve vánočním období, tam jsem si šel prohlédnout obchody. V New Yorku jsem se na chvilku v turistu proměnil... Ve větších městech má člověk i víc známých, takže když jsem v New Yorku, kde jsou bývalí spoluhráči ze Sevilly, trávím čas s nimi. Neznám ještě tolik Čechů v jiných městech Ameriky, ale třeba v Los Angeles pár lidí jo, takže až tam přijedeme, budu s nimi. Rozhodně nechci strávit celou dobu na hotelu. To je unavující.“

John Wall, váš hvězdný spoluhráč, by si tohle asi dovolit nemohl. Ale chtěl by?

„John je extrovert, chce být hodně vidět, pokud se bavíme o šatně a hřišti. Zrovna on je typem člověka, který nevydrží na jednom místě, vyhledává pozornost. Jelikož zná spoustu lidí, je s nimi. Pokud vím, tráví na cestách čas s kamarády.“