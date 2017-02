Trenér Satoranského: Tomáš vydělává dost peněz, ale hrál by i zadarmo

PŘÍMO Z WASHINGTONU | Na střední škole Montrose Christian zhruba třicet kilometrů severně od Washingtonu kdysi trenér David Adkins vychovával Kevina Duranta, jednu z největších hvězd NBA poslední dekády. Wizards ho před třemi lety angažovali primárně proto, aby to pomohlo Duranta přilákat do klubu.

Právě tento muž je jednou z nejbližších spojek Tomáše Satoranského s nejlepší ligou světa. „Pracuji s ním denně a můžu říct, že už nyní je lepším hráčem pro NBA než na začátku sezony. Už zdejší hře rozumí,“ říká o svém svěřenci Adkins.



V čem udělal Satoranský největší pokrok?

„V sebevědomí na hřišti. Všichni víme, že umí hrát, má za sebou skvělou kariéru ve Španělsku. Teď si plní sen hrát v NBA a musí si uvědomit, že má všechny schopnosti na to, aby zde mohl být dobrým hráčem.“



Je dobrý v učení?

„Občas se snadno frustruje. Tomáš miluje tuto hru. I když vydělává dost peněz, tak z celého srdce věřím, že by hrál basketbal i zadarmo. Prostě moc chce hrát a občas by mu neuškodilo být více trpělivý. Na tom musí zapracovat. Když dostane příležitost, občas zahraje skvěle, občas se trochu trápí. Zvyknout si na rychlost a sílu v NBA není jednoduché, přitom největším kritikem Tomášovy hry je on sám.“



Je rozdíl mezi Satoranským a jinými nováčky?

„Už je to chlap, ne mladý kluk z univerzity jako třeba vloni Kelly Oubre jr. Má za sebou profesionální sezony, a to mu pomáhá. Ostatní nováčci hrávali jen na univerzitách.“

Satoranský: Jak mluvím s polským parťákem? Je to mix jazyků i čeština

„Vítězit je důležité. I když (Satoranský) třeba tolik nehraje, protože září jiní, tak i trénování a žití ve vítězné organizaci a možnost učit se od Johna Walla či Bradleyho Beala jsou pro Tomáše velmi důležité. Samozřejmě největší zkušenost mu přinese hraní zápasů, ale i pouhé sledování mu dává hodně. Jsem přesvědčený, že bude v této lize opravdu dlouho. Už jsem se za svou kariéru potkal s hodně kluky na této úrovni a Tomáš má v sobě vše, co potřebuje, aby se v NBA prosadil.“„Má talent, vášeň, miluje basketbal, má schopnosti i pracovní etiku.“„Tomáš hrozně moc chce a občas se snaží až moc. Musí se naučit s tím pracovat. To je ten proces učení, o kterém mluvíme.“„Když se musí naučit bránit někoho tak rychlého, je to pro něj velká škola. Učí se, jak proti němu využívat svou výšku. Tomášovou silou je, že dokáže hráče kolem sebe dělat lepšími tím, jak rozděluje míče. Teď se musí naučit další důležité prvky.“„Pro nás je to skvělé. Milujeme to! (směje se) Pomáhá nám to v obraně, při doskoku, Tomáš je schopný se přetlačovat s podkošovými hráči. Stále se to ale ještě učí využívat.“