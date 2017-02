Satoranský: Jak mluvím s polským parťákem? Je to mix jazyků i čeština

Prosadit se ve slavné NBA. To je velký cíl současné největší hvězdy českého basketbalu Tomáše Satoranského, který se snaží zabydlet v týmu Washingtonu Wizards. A podle trenéra týmu Davida Adkinse má všechny předpoklady k tomu, aby uspěl. "Má talent, vášeň, miluje basketbal, má schopnosti i pracovní etiku," srší superlativy na českého hráče kouč.

Pětadvacetiletý rodák z Prahy si získává popularitu nejen svými výkony na hřišti, ale i ochotou, s kterou se o své zážitky dělí s fanoušky. Pro čtenáře iSport.cz ochotně odpovídal na celou řadu otázek, podívejte se na tři z nich, které si 201 centimetrů vysoký basketbalista vybral.

"Co bych dělal, kdybych nehrál basketbal? Věnoval bych se s největší pravděpodobností volejbalu, protože celá moje rodina hraje volejbal, takže tento sport by zůstal v rodině," říká česká hvězda.

Na druhou otázku, jakým jazykem se domlouvá s parťákem z týmu Polákem Marcinem Gortatem Satoranský odpovídal s úsměvem.

"S ním je to trochu komplikovanější, spolu mluvíme převážně anglicky, ale když nechceme, aby nám někdo rozuměl, tak polsko-česky. Taky mluvíme trochu srbsky, on tedy umí lépe, ale i já znám pár slovíček, takže je to takový mix jazyků," říká basketbalista.

A kdo ho v této sezoně nejvíce překvapil? Podívejte se na videu.