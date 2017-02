LeBron ukradl výhru se sirénou. NEJ zápas kariéry, přiznal Satoranský

Podle očekávání začal Tomáš Satoranský zápas Washington-Cleveland na lavičce náhradníků. Dokončil ho poměrně nečekaně; za vyfaulovaného Kellyho Oubreho jr. naskočil v prodloužení na poslední minutu a půl, kdy šlo o všechno.

„Byl to obrovský zážitek být součástí takového utkání, atmosféry, show kolem,“ řekl český rozehrávač Washingtonu.

Zápas měl všechno, od napětí po vynikající individuální výkony na obou stranách. Nakonec převážily ty na straně Clevelandu. LeBron James vyrovnal tři desetiny před koncem na 120:120, a poté, co se v nastaveném čase vyfauloval, jeho roli převzal Kyrie Irving.

Zažil jste někdy v kariéře větší zápas?

„Byl to asi ten největší, jehož jsem byl součástí. Určitě. Slyšel jsem, že se to hodně podobalo play off, hlavně co se týká koncovky, která byla dost divoká. Každý musel cítit to napětí, i když nefandí ani jednomu týmu.“

A vaše první dojmy?

„Oba týmy hrály dobře, zápas byl skvělý. Taky atmosféru jsem tady tak skvělou neviděl. Koncovka a všechno kolem se muselo líbit. V prodloužení oni zahráli trochu líp, Irving to vzal na sebe. A bohužel tam byla ta šťastná střela LeBrona, která poslala zápas do prodloužení.“

Zázračná střela?

„Je to nejlepší hráč na planetě. Jestli to má někdo takhle dát, je to on. Předtím nedal donášku, pak předvedl tuhle střelu, byla to taková kompenzace. Je vidět, že má obrovské sebevědomí.“

VIDEO: Podívejte se na vyrovnání LeBrona Jamese





S čím jste šel na hřiště v prodloužení na konec utkání?

„Není to úplně ideální, když člověk sedí na lavičce, jdete tam na velké momenty zápasu, ale trochu jsem byl připravený, že se to může stát. Sledoval jsem, kolik faulů má Kelly Oubre. Samozřejmě není lehké jít za takového stavu na hřiště.“

Berete to od trenéra jako projevení důvěry?

„Mám zkušenosti z velkých zápasů. To, že na mě ukázal, se odvíjelo od toho, že hraju na podobné pozici jako Oubre, můžu zaskočit na trojku a odehrál jsem dnes z náhradníků skoro nejvíc minut. Z lavičky jsem to já, kdo může zaskočit na pozicích jedna až tři. Možná trenér mohl ukázat na Smitha, ale byl jsem připravený, že to můžu být já.“

Byl jste tou dobou jako náhradník ještě vtažený do zápasu?

„Moc jsem toho neodehrál, fyzicky jsem unavený nebyl. Mentální tlak je tam, nechce udělat nic špatně. Spíš jsem se soustředil, abych měl aktivitu v obraně a nechyboval tam. V prodloužení to na sebe brali hlavně Bradley Beal a John Wall, takže v útoku čeká člověk hlavně na to, jestli může něco doskočit, získat míč.“

Šlágr NBA jste prohráli. Řekli jste si výkonem o respekt?

„Cleveland nás taky musel brát vážně. Nehrál poslední měsíc svůj nejlepší basket. Hodně dobře se připravil, taky ho to namotivovalo. Vždyť se hrál zápas prvního s třetím. A budou nás muset brát vážně i do budoucna. Ukázali, že mají výborné individuality, které se nebojí vzít to na sebe.“

NBA je neúprosná v tom, že se vyspíte a letíte hrát do Brooklynu. Podaří se po takto vypjatém utkání rychle přenastavit hlavu na nový cíl?

„Úplně bez problémů. Zítra (v úterý) vstaneme a připravíme se na Brooklyn. V tomhle je NBA striktní. Musíme se soustředit na další zápas, který hrajeme ani ne za 48 hodin. Poučit se z chyb, jít dál.“

Přinesl vám zápas s Clevelandem co se týká poučení velkou školu basketbalu?

„To bych neřekl. Byl to obrovský zážitek být součástí takového utkání, atmosféry, show kolem. Ale velká škola basketu to nebyla.“

Jak hrál Satoranský proti Clevelandu

Minut: 12

Bodů: 0

Asistencí: 1

Doskoky: 1

Zisky: 1

Plus/mínus: -7