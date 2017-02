Veselému se v derby nedařilo. Fenerbahce v Eurolize padlo s rivalem

Basketbalisté Fenerbahce Istanbul prohráli v Evropské lize městské derby na hřišti Darüssafaky 65:72. Přišli o sérii čtyř výher a zároveň promarnili šanci posunout se na třetí místo tabulky. Český pivot Jan Veselý zaznamenal v dresu Fenerbahce pět bodů. Darüssafaka vyhrála po třech porážkách v řadě a na devátém místě se drží v boji o play off.

Úvod zápasu nenaznačoval překvapení, ale druhou čtvrtinu Fenerbahce prohrálo o 13 bodů a Darüssafaka se ujala mírného vedení, které už nepustila. Městského rivala porazila i podruhé v sezoně.

Hosté sice několikrát srovnali, ale obrat se jim nepovedl. A to hlavně díky dobrému výkonu Brada Wanamakera, autora 12 bodů a 11 asistencí, a dvacetibodového střelce Willa Clyburna. Pivot Ante Žižič přidal 14 bodů a 10 doskoků.

V dresu Fenerbahce se příliš nevedlo Veselému, který měl problém s fauly. Hned v úvodu druhé půle si po útočném faulu a nesportovní chybě šel sednout, vrátil se až v závěru, ale další dva rychlé fauly ho znovu poslaly ze hry. Za 17 minut stihl pět bodů, dva doskoky a asistenci. Nejlepším střelcem Fenerbahce byl s 18 body Bogdan Bogdanovič.

Radovat se naopak mohl druhý z českých reprezentantů v soutěži Blake Schilb, který dovedl Galatasaray Istanbul k vítězství 69:62 na hřišti Barcelony. Američan s českým pasem k tomu přispěl 16 body, devíti doskoky a pěti asistencemi a byl druhým nejužitečnějším hráčem tureckého celku.

Pro Barcelonu to byla čtvrtá prohra v řadě a postup do play off se jí vzdaluje. Galatasaray se sedmou výhrou v sezoně odpoutal ode dna tabulky.

Evropská liga basketbalistů - 22. kolo:

Darüssafaka Istanbul - Fenerbahce Istanbul 72:65 (za hosty Veselý 5 bodů, 2 doskoky, 1 asistence),

FC Barcelona - Galatasaray Istanbul 62:69 (za hosty Schilb 16 bodů, 9 doskoků, 5 asistencí),

Olympiakos Pireus - Žalgiris Kaunas 73:64.