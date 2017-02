U slavných Knicks to vře! Legenda klubu v poutech, fanoušci jdou proti majiteli

Proslulá značka New York Knicks dostává v basketbalové NBA pořádně za uši. Nejenže je mužstvo výrazně pod čarou pro postup do play off a klubový prezident otevřeně jde proti největší hvězdě týmu. Nově vedou válku fanoušci rovnou proti majiteli Jamesi Dolanovi. Poslední díl smutné story otevřelo zatčení legendy Charlese Oakleyho během domácího utkání Knicks a jeho doživotní zákaz vstupu do haly. Od té doby to v Madison Square Garden vře.

Po deset let byl Charles Oakley duší i srdcem New York Knicks. Pomohl jim do finále NBA, patřil k nejlepším doskakovačům v lize. To všechno klub smazal minulou středu během scény, po které Oakley skončil v poutech zavřený na policejní stanici; scény, která zvedla na nohy bez nadsázky celou NBA.

„Blesklo mi hlavou, že tam (na tribunu) vběhnu. Ale pak si říkám: co já bych tam probůh dělal?“ svěřil se Doc Rivers, trenér Los Angeles Clippers, kteří toho večera v New Yorku proti Knicks hráli.

VIDEO: Podívejte se na celý incident





Rivers během své aktivní kariéry oblékal dres Knicks v době, kdy jejich šatně velel Oakley. Zatčení kamaráda při zápase se ho hluboce dotklo.

Ještě razantněji dal najevo nespokojenost režisér Spike Lee, jeden z nejslavnějších fanoušků Knicks, jemuž patří na domácích utkáních v Madison Square Garden místo hned vedle postranní čáry. Na nedělní utkání proti San Antoniu oblékl dres s číslem 34, které Oakley nosil.

„To je to jediné, co můžu udělat,“ posteskl si.

Proč to všechno? Během zápasu, v němž se Knicks těžce potýkali s Clippers, si Oakley vzal na mušku majitele klubu Jamese Dolana. Hlasitě mu spílal za to, kam organizaci vede. Veřejně ventiloval to, čím komunita kolem Knicks žije: že umístění mimo play off je pro tým tím nejmenším problémem, který momentálně má, že žádá jasnou vizi pro příští roky a že ve sporu, do něhož se dostali Phil Jackson (legenda NBA a prezident NY Knicks) a Carmelo Anthony (největší hvězda mužstva) by měl být Jackson tím, kdo by měl odejít.

„Já bych mu osobně pomohl zabalit kufry,“ přisadil si Spike Lee na Jacksonovu adresu.

Jenže Oakley použil slovník a formu, která dala Dolanovi záminku, aby ho nechal z Madison Square Garden vykázat. Zhruba tucet členů ochranky vyvleklo bývalého hráče z jeho sedadla, složila ho na zem, policie mu nasadila pouta a Oakley skončil za mřížemi.

Dolan ho později vykreslil jako alkoholika.

„Jenom jsem si hleděl svého,“ hájil se Oakley.

Může být celá sága ještě trpčí? Ale jistěže. Knicks v sezoně, v níž se jim nedaří skoro nic, nemohli zareagovat hůř. Oakley v návaznosti na zatčení nesmí do konce života vkročit do Madison Square Garden, ani kdyby si koupil lístek. Místo stál incident mimo jiné ale i šéfa ochranky.

Fanoušci v New Yorku, napružení už tím, jak Phil Jackson zachází s Carmelem Anthonym, u kterého se každým dnem čeká trejd, se ihned obrátili proti Dolanovi. Skandování „Char-les Oak-ley!“ se ozývá nejen když hrají Knicks, ale i při utkáních hokejových New York Rangers.

Oakley má zároveň zastání současných hvězd NBA. „Deset let dělat pro klub všechno a teď bude jeho odkazem zatčení tváří k zemi ve stejné aréně, kde hrál,“ rozčiloval se Dwyane Wade. Podpořili ho i Chris Paul nebo LeBron James.

Spike Lee prohlásil, že poslední ostuda dokonce může odradit hráče, aby za New York Knicks hráli. „Kdo sem může chtít přijít?“ tázal se. Dolanovi ukázal dres s číslem 34 hrdě na svém těle a mužstvo naopak vehementně povzbuzoval. Knicks v neděli v pořádně dusné atmosféře senzačně porazili San Antonio Spurs.

A aby toho nebylo málo, majitel Dolan si zároveň řekl o další salvu, když na tento zápas pozval bývalého hráče Latrella Sprewella, muže, jehož odchod z Knicks kdysi údajně sám zařídil a měl s ním během jeho kariéry velké slovní potyčky.

Musel spolknout hodně nadávek, které mu Sprewell po vyhazovu z New Yorku adresoval, aby ukázal, jak parádní vztahy s bývalými oporami má.

Ne však se všemi, jak se k jeho smůle brzo ukázalo.

Jistý Vin Baker hrál za Knicks jenom 41 zápasů a stejně mu Dolan zavolal, jestli by nechtěl na zápas se San Antoniem přijít a sedět v jeho blízkosti.

„Zněl hodně smutně. Nemluvil jsem s ním patnáct let…“ podivil se Baker.

Pozvání nepřijal.