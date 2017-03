San Antonio v NBA zvládlo prodloužení i s Minnesotou

Basketbalisté San Antonia zvládli v NBA druhé prodloužení ve dvou dnech a díky vítězství 97:90 nad Minnesotou si zajistili podvacáté v řadě postup do play off. Nejdelší aktuální sérii bez porážky v soutěži natáhli svěřenci kouče Gregga Popoviche na sedm utkání. Nejlepším střelcem zápasu byl Kawhi Leonard s 34 body, k nimž přidal deset doskoků.

Domácí Spurs se do vedení dostali jednou v první čtvrtině a pak až necelé tři minuty před koncem. V průběhu tak smazali až šestnáctibodové manko Timberwolves, které táhl Karl-Anthony Towns s 24 body a 14 doskoky a poslal zápas do prodloužení. Triple double zaznamenal španělský rozehrávač Ricky Rubio a to za 11 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí.

Jenže v nastavené pětiminutovce spolu s poslední čtvrtinou hráči San Antonia přestříleli mladý tým Minnesoty 35:20, a zatímco série vítězství Spurs pokračuje, hosté prohráli po čtyřech výhrách za sebou.

Double double si připsal vedle Leonarda také domácí LaMarcus Aldridge za 18 bodů a 10 doskočených míčů. Španělský pivot Pau Gasol nastoupil popáté v řadě z lavičky, přesto byl pátým nejvytíženějším hráčem San Antonia: za 29 minut na palubovce stihl 17 bodů a osm doskoků.

Obhájci titulu z Clevelandu prohráli ve značně oslabené sestavě 92:120 v Miami. J.R. Smith a Kevin Love jsou zranění, chyběla i nedávná posila pivot Andrew Bogut a volno dostali LeBron James i Kyrie Irving. V dresu Heat dal 23 bodů Goran Dragič, Hassan Whiteside měl 20 bodů a 13 doskoků.

Toronto podlehlo v Milwaukee Bucks 94:101, když udrželo jeho nejlepšího střelce DeMara DeRozana na 11 bodech. Detroit nastřílel nejvíc bodů v sezoně a odváží si z Philadelphie vítězství 136:106. LA Clippers díky pevné obraně, která ve druhé půli dovolila basketbalistům Bulls jen 30 bodů, zvítězila v Chicagu nakonec 101:91.

James Harden režíroval výhru Houstonu nad Memphisem 123:108 a kromě 33 bodů také jedenáctkrát asistoval. V součtu nejvíce bodů v osmizápasovém sobotním programu NBA viděli diváci v Portlandu. Trail Blazers přestříleli Brooklyn 130:116 a z devátého místa vyvíjejí tlak na poslední postupující tým Západní konference do play off Denver. Nuggets totiž před svými fanoušky podlehli Charlotte 102:112.

Výsledky:

Chicago - LA Clippers 91:101, Denver - Charlotte 102:112, Houston - Memphis 123:108, Miami - Cleveland 120:92, Milwaukee - Toronto 101:94, Philadelphia - Detroit 106:136, Portland - Brooklyn 130:116, San Antonio - Minnesota 97:90 po prodl.