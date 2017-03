Sudí šíleného zápasu: Vlastní koše? Do hlavy jim nevidím, ukončit to nešlo

Samotnému mu bylo úzko z toho, co na hřišti sleduje. Rozhodčí basketbalového zápasu Kralupy - BA Sparta v 1. lize žen, v němž ani jeden z celků nechtěl vyhrát a padaly v něm vlastní koše, však říká: „Ukončit zápas nešlo. Na tohle jsou pravidla krátká.“ O poslední minutě duelu, který skončil ostudou a bude mít dohru u disciplinární komise, promluvil pod podmínkou, že jeho jméno nebude uveřejněno.

Dva vlastní koše, šestnáct schválně zahozených trestných hodů po sobě, útoky na vlastní polovině hřiště. Bylo toho dost, co museli rozhodčí zvládnout, aby se poslední kolo základní části první ligy basketbalistek Kralupy - BA Sparta (63:62) vůbec dohrálo.

Jiná varianta prý neexistovala. Tvrdí to jeden z rozhodčích, který utkání rozhodoval.

„Z naší strany za to nemůžeme nijak trestat. Jediné, co jsme mohli, bylo neuznat vlastní koš. Ale jelikož obě situace (padlo po jednom na obou stranách, pozn. red.) byly sporné, tak z naší strany nedošlo k žádnému pochybení a bylo to čistě jenom na těch týmech, jak se k tomu postavily,“ řekl rozhodčí.

Basketbalistky Kralup a Sparty odehrály závěr vzájemného zápasu skandálně, ani jeden tým nechtěl vyhrát a snažil se dát vlastní koše







Neexistovala možnost například začít udělovat technické chyby?

„Ne, to nejde. Tam není žádný důvod.“

Ani za schválně neproměnění šestky?

„To se nedá trestat. To je čistě přestupek a balon pro soupeře.“

Neznají pravidla něco jako nevyvinutí snahy vyhrát?

„Ne, na tohle jsou pravidla i řády krátká.“

Protože když hráčky nemají snahu trestný hod proměnit a zahodí jich šestnáct v řadě...

„Ano, bylo to evidentní, že ani netrefovaly zařízení. Je to ale čistě jen přestupek.“

Pro vás muselo být utrpení takový zápas dokončovat.

„Ano, to bylo.“

Tušíte, kvůli čemu všemu se oba týmy takhle zesměšnily?

„Bylo to čistě jen kvůli tomu, aby se hrálo jinak play off. Nic víc já nevím.“

V jiných sportech, například v hokeji, když se zápas zvrhává třeba v nepřiměřeně tvrdou hru, rozhodčí volá kapitány, případně apeluje na trenéry. Nemohli jste oběma týmům uložit, aby začaly hrát v duchu fair-play?

„Upozornění tam bylo, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Myslím si, že to nebylo příjemné pro nikoho tam, myslím ty týmy.“

VIDEO | Podívejte se na záznam zápasu, fraška začala v čase od 1:34,00 rozhodující vlastní koš najdete v čase 1:43,30

Přitom do 39. minuty se hrálo normálně, přišlo vám to taky tak?

„Ano. Osmatřicet minut hrály týmy normálně. Pak se to zvrhlo v takové nehezké… nevím, jak to slušně pojmenovat.“

Možná jako ostudu.

„Je to katastrofa. Co vám k tomu budu povídat. Je to ostudné i pro nás, že jsme se k takovému zápasu vůbec dostali.“

Říkáte, že vlastní koše byly sporné. I situace, kdy hráčka nikým neatakovaná zblízka útočí na vlastní koš po vyhození z autu?

„To je přesně ta situace, kdy jsem říkal, že jsme v tu chvíli mohli vlastní koš zrušit, jenomže jak říct, že si koš opravdu nespletla?“

Přece když takhle vystřelí, nebo když na druhé straně sehraje dokonce celou akci a najíždí na vlastní koš, nemůže jít o náhodu.

„Zase se může říct, že hráčky z druhého družstva ji bránily, takže si taky můžeme říct, že si hráčka opravdu spletla strany. Ale je to takové... já těm hráčkám do hlavy nevidím.“

Ukončit takový zápas opravdu nemůžete?

„Ne.“

A pokud by se podobný zápas hrál někdy znovu?

„Popravdě na tohle nejsem schopen odpovědět. Doufám, že se tohle nikdy už opakovat nebude. Že s tím řídící orgán něco udělá.“