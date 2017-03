Divoký západ! Hlavička a gesto s revolverem, Satoranský viděl šarvátku

Všechno to začalo komickou srážkou pod košem Suns, když bránící Tyler Ulis narazil do o hlavu většího Jasona Smithe z Washingtonu. Smith střet doprovodil postrčením a Ulis s udiveným výrazem padl na zem.

Rozhodčí Smithovi pískli útočný faul, Jaredu Dudleymu z Phoenixu to ale nestačilo. Dudley prošel kolem Ulise, který se domníval, že si s ním jde plácnout. Dudley však prošel kolem spoluhráče a hlavou a hrudí narazil do Smithe.

To vyvolalo hromadnou strkanici obou týmů na hřišti, během níž na sebe upozornil hlavně Brandon Jennings, kterého Washington nedávno přivedl z New York Knicks jako posilu na post rozehrávače, kde tak na lavičce Wizards konkuruje Tomáši Satoranskému.

Jennings při gestikulaci ukazoval směrem k Dudleymu a rukou na něj mířil způsobem, jako by symbolicky držel v rukou zbraň. Oba hráči byli za incident vyloučeni. Jennings však popírá, že by jeho gesto znamenalo výhrůžku zbraní.

„Říkají, že jsem na Dudleyho ukázal prstem jako zbraní. Říkal jsem Dudleymu, ať se uklidní. Jason Smith neudělal nic špatného. Není to špatný kluk a špatné věci nedělá. Tak jsem Dudleymu mu říkal: Co děláš? Jenom jsem bránil svého spoluhráče,“ vysvětloval Jennings, který očekává, že NBA incident prošetří.

„Jsem si jistý, že se mi zítra ozvou,“ řekl Jennigs. „Štve mě to o to víc, že jsem se právě dostával do rytmu a vyloučili mě za to, že jsem se zastal spoluhráče.“

Tomáš Satoranský v zápase proti Suns nastoupil na sedm minut a připsal si jeden doskok.

Životních 58 Westbrookovi na výhru nestačilo

Nejlepší střelec NBA Russell Westbrook si vylepšil osobní rekord na 58 bodů, ale basketbalisté Oklahomy přesto podlehli Portlandu 121:126. Ve zbývajících dvou úterních zápasech NBA Washington i s Tomášem Satoranským přestřílel Phoenix 131:127 a Dallas porazil Los Angeles Lakers 122:111. Dirk Nowitzki v dresu Dallasu jako šestý hráč v historii NBA překonal hranici 30.000 bodů.

Westbrook proměnil 21 z 39 pokusů a dostal se na životních 58 bodů, k nimž přidal devět asistencí, Oklahoma však ztratila dvanáctibodový náskok a s Portlandem prohrála. Potvrdilo se, že Thunder nesvědčí, pokud Westbrook dává výrazně hodně bodů - v posledních čtyřech případech, kdy osmadvacetiletý rozehrávač nastřílel 45 a více bodů, jeho tým pokaždé prohrál. Westbrook 58 body vyrovnal klubový rekord Freda Browna, který stejné mety dosáhl ještě v éře, kdy klub sídlil v Seattlu a jmenoval se Supersonics.

Westbrook měl v utkání slabou podporu spoluhráčů, pouze Victor Oladipo přispěl 16 body a Enes Kanter přidal 11 bodů. V sestavě Portlandu se našlo sedm dvouciferných střelců, z nichž byl nejlepší Allen Crabbe s 23 body.

Nejlepším střelcem Wizards při výhře ve Phoenixu byl Bojan Bogdanovič, který proměnil všech 16 trestných hodů a připsal si 29 bodů. Bradley Beal nastřílel 27 bodů a John Wall k 25 bodům přidal 14 asistencí. Kromě Bogdanoviče se tentokrát dařilo i dalším náhradníkům - vyhecovaný Smith dohrál se 17 body a Ian Mahinmi zaznamenal 15 bodů a devět doskoků. Satoranský odehrál sedm minut, během nichž si připsal jeden doskok a jednu nepřesnou střelu. Phoenix vedl s 30 body Eric Bledsoe.

Los Angeles Lakers vstřelili na hřišti Dallasu první koš, ale ve zbytku zápasu prohrávali. Mavericks táhl skvělým výkonem Nowitzki, který nastřílel prvních osm bodů svého týmu. Zkušený Němec nakonec nasbíral 25 bodů a 11 doskoků. V kariéře dal už 30.005 bodů a je ve společnosti legend Kareema Abdula-Jabbara (38.387), Karla Malonea (36.928), Kobeho Bryanta (33.643), Michaela Jordana (32.292) a Wilta Chamberlaina (31.419).

Za Lakers nastříleli 22 bodů D'Angelo Russell a Jordan Clarkson. Julius Randle zaznamenal triple-double za 13 bodů, 18 doskoků a 10 asistencí.

Výsledky NBA:

Dallas - LA Lakers 122:111,

Oklahoma City - Portland 121:126,

Phoenix - Washington 127:131 (za hosty Satoranský 1 doskok).