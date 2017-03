Tvrdé tresty za frašku! Oba týmy basketbalistek vyloučeny z play off

Basketbalistky Kralup a BA Sparta Praha jsou za způsob, jakým odehrály závěr vzájemného zápasu základní části 1. ligy, vyloučeny z play off této soutěže. Disciplinární komise je potrestala za to, že se ani jeden z celků nesnažil vyhrát, čímž si chtěl zajistit výhodnější nasazení do vyřazovací části. Zároveň se ale předpokládá, že se obě strany odvolají. Play off tak teoreticky mohou v sobotu rozehrát, protože odvolání má odkladný účinek. Pokud se ale neodvolají, sestupují dnešním verdiktem do 2. ligy.