Washington bez Satoranského dobyl Sacramento je druhý na Východě

Washington dlouho tahal za kratší konec a musel takřka celý zápas dotahovat. Do vedení se dostal pouze v úvodu zápasu a pak na konci čtvrté čtvrtiny, ale i tak ve druhém vzájemném souboji s Kings muselo o vítězi rozhodnout prodloužení. V něm hosté dovolili Sacramentu nastřílet jen šest bodů, zatímco sami dali 14 a zaznamenali třetí výhru z pětizápasové série v halách soupeřů.

Osmatřiceti body se o vítězství zasloužil Bradley Beal, jenž 21 nasázel do koše Kings ve čtvrté části a přidal ještě 10 doskoků. Kapitán a rozehrávač John Wall se postaral o 25 bodů a 12 asistencí. Osmnáct bodů připojil Otto Porter a o jeden méně střídající chorvatské křídlo Bojan Bogdanovič.

Další porážku si připsal lídr soutěže Golden State. Svěřenci kouče Stevea Kerra podlehli na hřišti Minnesoty 102:103 a prohráli potřetí za sebou. Hosty táhl 30 body Klay Thompson. Jenže opět se příliš nedařilo Stephenovi Currymu, který sice měl na kontě 26 bodů, ale trefil deset ze sedmadvaceti střel z pole a trojku proměnil dokonce jen jednu z osmi pokusů.

"Ať už budeme do play off nasazeni jako číslo jedna nebe ne, jde jen o to, abychom hráli lépe než v posledních zápasech. Nedaří se nám nějak dostat do rytmu," uvedl Curry. Jeho tým od zranění střelce Kevina Duranta prohrál čtyři ze šesti duelů. "Zatím je do konce základní části ještě času dost, abychom se zvedli," dodal Curry 17 zápasů před startem play off.

V domácím dresu se 24 body blýskl Andrew Wiggins. Karl-Anthony Towns si do statistik zapsal 23 bodů a 10 doskoků. Někdejší spoluhráč Jana Veselého z Fenerbahce Srb Nemanja Bjelica pomohl Timberwolves 10 body a 12 doskoky.

Prvním týmem s jistotou, že po základní části pro něj sezona končí, je Brooklyn. Nejhorší tým soutěže přišel i o teoretickou šanci po prohře 96:105 v Dallasu.

NBA:

Atlanta - Toronto 105:99, Charlotte - Orlando 121:81, Chicago - Houston 94:115, Dallas - Brooklyn 105:96, Denver - Boston 119:99, Milwaukee - Indiana 99:85, Minnesota - Golden State 103:102, Sacramento - Washington 122:130 po prodl.