James a Westbrook se v NBA blýskli dalším triple doublem

Úřadující šampioni z Clevelandu měli vynikající start. Trefili všech úvodních deset trojek a v první čtvrtině 23 z 26 střel z pole, takže už na začátku druhé části vedli 60:33. Do šaten se v poločase šlo za stavu 74:48 a James už měl 52. triple double v kariéře na dosah. Po závěrečném klaksonu měl za 28 minut hry na kontě 16 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí.

Kyrie Irving dal 26 bodů, sezonní maximum na 18 bodů si vylepšil Iman Shumpert. "Když se nám daří, vedeme a cítíme se dobře, dokážeme takřka všechno," řekl kouč obhájců titulu Tyronn Lue. "Oni hráli skvěle a my pod psa," postěžoval si zato kouč hostů Stan Van Gundy, jehož tým bojuje na hraně postupu o play off. Pistons střelecky táhl autor 17 bodů Tobias Harris.

Rozehrávač Oklahomy Westbrook potřebuje ještě osm triple doublů z posledních 15 utkání, aby vyrovnal letitý rekord Oscara Robertsona. Při výhře Thunder v Brooklynu 122:104 se postaral o 25 bodů, doskočil 12 míčů a devatenáctkrát asistoval. Jeho úspěšnost střelby přitom nebyla nijak vysoká, proměnil jen šest z 18 pokusů.

Portland zaváhal v boji o poslední západní postupovou příčku do play off. Na palubovce New Orleans stříleli basketbalisté Trail Blazers s úspěšností pouze 30 procent a prohráli 77:100.

Hráči New Yorku Knicks otočili nepříznivý vývoj utkání a díky dobré obraně ve druhé půli, která dovolila Pacers jen 29 bodů, vyhráli doma nad Indianou 87:81. Po dvaadvaceti bodech posbíraly největší hvězdy obou týmů, domácí Carmelo Antony a hostující Paul George.

Po třech nezdarech zvítězil nejlepší tým soutěže Golden State, výhru 106:104 nad Philadelphií si ale zajistil až v závěru. Po třech čtvrtinách ještě hosté vedli dvanáctibodovým rozdílem. Domácí ostrostřelec Stephen Curry dal v den 29. narozenin 29 bodů.

