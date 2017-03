Za frašku a vlastní koše budou nižší tresty, basketbalistky unikly vyloučení z 1. ligy

Vyloučení basketbalistek Junioru Kralupy a BA Sparta za manipulaci s výsledkem v zápase první ligy se nekoná. Odvolací komise vyhověla odvolání obou klubů a eliminovala je pouze z letošního play off, které rozehrály, ale už v něm nebudou pokračovat. Kluby vyvázly s finančními tresty, trenéři obou celků mají zákaz činnosti.

Ti fanoušci a aktéři zápasu, kteří se o víkendu chystali na čtvrtfinále první ligy basketbalistek Junior Kralupy-BA Sparta, mohou zůstat doma. Za stavu 2:0 na zápasy pro Kralupy je série anulována, kluby vyškrtnuty z pavouka a semifinálový soupeř jejího vítěze postoupí rovnou do finále.

Takový bude jediný výraznější sportovní důsledek skandální kauzy, která rozbouřila český basketbal na přelomu únoru a března. Šlo o zápas Kralup se Spartou, který se oba celky snažily nevyhrát a dávaly si kvůli tomu vlastní koše, aby tak pro sebe ve druhé nejvyšší soutěži získaly výhodnější nasazení do vyřazovací části.

Dozorčí a odvolací rada vyhověla oběma klubům a změnila původní rozhodnutí disciplinární komise, která Kralupy a Spartu vyloučila z první ligy. Místo toho jim zastavuje činnost na tři zápasy, což je postih, který si odpykají v rámci probíhajícího play off, distancem na jeden zápas trestá zúčastněné hráčky (taky už je v rámci play off odpykaný) a trenéři nesmí do začátku příštího soutěžního ročníku 2017/18 koučovat zápasy.

Dále si Kralupy odnesly pokutu 40 tisíc korun, Sparta 20 tisíc korun. Od příští sezony mohou dál hrát první ligu.

„Dozorčí a odvolací rada se rozhodla netrestat (za podvodné vedení zápasu) celé kluby, aby tak nebyl negativně ovlivněn celý jejich chod v budoucnosti, například návaznost v jednotlivých věkových kategoriích. Převážilo sportovní hledisko. Aby hráčky, které by od příští sezony mohly hrát 1. ligu, nemusely nastupovat v krajském přeboru,“ vyložil Martin Peterka, mluvčí České basketbalové federace.

- rozhodující vlastní koš v čase 1:43,30