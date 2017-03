Washington vyhrál na palubovce Clevelandu, Satoranský uzavřel skóre

Cavaliers vedli chvíli jen v samotném úvodu zápasu. Už po první čtvrtině to bylo 40:26 pro Washington, k čemuž Wall přispěl stoprocentní střelbou a 18 body. Celkově hráči Wizards v úvodní čtvrtině stříleli z pole s úspěšností 82 procent.

"Nechcete jít do play off s vědomím, že můžete narazit na tým, proti kterému jste ani jednou neuspěli v dlouhodobé části," připomněl důležitost výhry nad vedoucím celkem Východní konference Wall. "Přijet sem a vyhrát? To samozřejmě dodává elán," dodal kapitán Wizards, jenž přidal i 11 asistencí.

Největší hvězdě ligy LeBronu Jamesovi se moc nedařilo a tak po několika minutách zahodil speciální brýle, v nichž nastoupil, aby chránil poraněné oko ze zápasu s Charlotte. Nakonec zaznamenal 24 bodů, 11 doskoků a osm asistencí a s celkovým počtem 7394 asistencí se dostal na 12. místo v historické tabulce nahrávačů před Maurice Cheekse.

Cleveland vede tabulku Východu už jen těsně před Bostonem, Washington je třetí. Čtvrté Toronto si výhrou v Dallasu 94:86 definitivně zajistilo play off, 18 body se na výhře podíleli Serge Ibaka a DeMar DeRozan.

Účast mezi elitní osmičkou Západní konference už nemine hráče LA Clippers, když před svými fanoušky zdolali Utah 108:95. Nejlepším střelcem byl střídající Jamal Crawford s 28 body. San Antonio dokráčelo pohodlně pro vítězství nad New Yorkem 106:98, 29 bodů dal Kawhi Leonard. Knicks opět chyběl pivot Joakim Noah, jenž dostal od vedení NBA dvacetizápasový distanc za porušení dopingových pravidel.

Cleveland - Washington 115:127 (za hosty Satoranský 2 body), Dallas - Toronto 86:94, LA Clippers - Utah 108:95, Portland - Minnesota 112:100, San Antonio - New York 106:98.