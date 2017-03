Washington zvítězil na hřišti Lakers a slaví čtvrtou výhru v řadě

Úvod zápasu patřil hostům, ale pak Lakers ukázali, že to svěřenci kouče Scotta Brookse až tak jednoduché mít nebudou. Brzký dvanáctibodový náskok soupeře domácí do první přestávky smazali, o poločase už vedli a ve třetí čtvrtině Washingtonu odskočili až o 16 bodů. Wizards se dostali znovu do vedení až tři minuty před koncem a díky tomu, že poslední čtvrtinu ovládli 37:13, definitivně dokonali obrat.

Důležité souboje o postup do play off z Východní konference zvládli basketbalisté Miami, Milwaukee i Atlanty. Osmé Miami zvítězilo díky dopichu Hassana Whitesida takřka s klaksonem nad desátým Detroitem 97:96. Šesté Milwaukee vyhrálo nad Charlotte 118:108. Pátá Atlanta zastavila sérii sedmi porážek, když si poradila s Phoenixem 95:91.

Zaváhali hráči sedmé Indiany, kteří doma podlehli Minnesotě v koncovce 114:115. Pacers táhl s 37 body Paul George, za hosty dal stejně bodů Karl Antony-Towns, který k tomu připojil 12 doskoků.

V přímém souboji o poslední postupovou příčku v Západní konferenci se radoval z vítězství Portland, který si osmé místo pojistil výhrou 122:113 nad Denverem. Nejvíce se o to zasloužil C.J. McCollum, autor 39 bodů.

Nejlepší tým soutěže Golden State si připsal osmou výhru v řadě po výsledku 113:106 v Houstonu. Rockets v prvním poločase prohrávali už rozdílem 22 bodů, manko sice dokázali zkorigovat, ale hosté si 60. výhru v ročníku nenechali vzít. Dvacátý triple double v sezoně zaznamenal domácí rozehrávač James Harden za 24 bodů, 11 doskoků a 13 asistencí. Daleko od něj nebyl ani tahoun Warriors Stephen Curry s 32 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi.

Výsledky:

Atlanta - Phoenix 95:91, Brooklyn - Philadelphia 101:106, Charlotte - Milwaukee 108:118, Detroit - Miami 96:97, Houston - Golden State 106:113, Indiana - Minnesota 114:115, LA Lakers - Washington 108:119, Portland - Denver 122:113.