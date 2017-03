Parádní návrat Elhotové! Patnácti body pomohla USK deklasovat Nymburk

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupily do semifinále ŽBL proti Nymburku výhrou 107:44, patnáct bodů dala vracející se Kateřina Elhotová. V repríze loňského finále nebylo o vítězkách pochyb od úvodních minut, jelikož Pražanky vstoupily do utkání šňůrou 28:2 a už v poločase vedly o 47 bodů.

Pro USK šlo o 108. ligové vítězství za sebou, naposledy prohrál ve finále s Brnem v dubnu 2013. Druhé semifinále se hraje v sobotu v Nymburce, obhájkyně titulu si pak postup do finále mohou zajistit už v úterý 4. dubna.

"Čekala jsem těžší zápas, protože teď už trénujeme fyzičku na Euroligu, takže jsem myslela, že budou mít hráčky těžké nohy. Ale byla na nich vidět obrovská chuť. Neměly žádný problém a jsem s výkonem spokojená," těšilo trenérku Natálii Hejkovou.

V dresu USK se po 346 dnech objevila Elhotová, které se v listopadu narodil syn Daniel. Za patnáct minut na palubovce nastřílela 15 bodů, když proměnila šest z osmi střeleckých pokusů. K tomu přidala pět doskoků a tři asistence a byla druhou nejlepší střelkyní svého týmu.

"Pro mě to bylo celé velké překvápko. Tolik bodů jsem rozhodně nečekala. Co víc si od prvního zápasu přát," radovala se Elhotová při rozhovoru s novináři. "Nervozita tam byla jen ze začátku. Nevěděla jsem, co od svého těla očekávat. Jsem sama překvapená, jak to dopadlo. Tělo si asi hodně pamatuje. Střelba mi neutekla, tu si pamatuji, ještě se musím dostat do kondice a do obrany. K tomu mi pomůže, že už nebudu trénovat jen individuálně, ale i s týmem. Věřím, že to bude dobré," dodala.

Ukázala tak, že by neměla mít problém se získáním formy před červnovým mistrovství Evropy, kde má být v domácím prostředí hlavní tahounkou českého týmu. Zároveň trenérce Hejkové naznačila, že s ní může počítat už pro Final Four Evropské ligy, které se hraje 14. a 16. dubna v Jekatěrinburgu.

"Na Final Four jsme domluveni. Letíme tam i s prckem a mojí maminkou. Jsem sama zvědavá, jak to zmákneme," uvedla Elhotová. "Hrála s velkou chutí. Hráčky, které to v sobě mají, nepotřebují na návrat tolik času. Je to na dobré cestě, ještě přidáme fyzickou přípravu a obranu a na Final Four může být překvapením pro soupeře," věří Hejková.

"Má své jméno a svou kvalitu a může to být i psychologická výhoda, když ji soupeřky uvidí na lavičce. Neočekávám, že bude hrát 35 či 25 minut, ale v těch krátkých intervalech může být pro tým důležitou postavou," dodala.

Radost z návratu měl i reprezentační kouč Ivan Beneš. "Je to super. Ani jsme si nemysleli, že to bude takhle hezké. Káča hrála uvolněně, trefovala se, takže krásný příslib a velmi dobrá zpráva. Kvůli nároďáku jsme samozřejmě moc rádi, navíc by pro nás mohla být i žolík pro Final Four," řekl Beneš, který je zároveň asistentem v USK.

Semifinále play off basketbalové ligy žen - 1. zápasy:

USK Praha - Nymburk 107:44 (28:4, 58:11, 82:27)

Nejvíce bodů: Vaughnová 17, Kateřina Elhotová 15, Dupreeová 15, Burgrová 11 - Huňková 10, Chomenčuková 10, Ursuová 7.

Hradec Králové - KP Brno 76:74 (23:18, 52:38, 67:58)

Nejvíce bodů: Hartigová a Minarovičová po 15, Rosenbaumová 13 - Maddenová 23, Pecková 16, Solopovová 12.