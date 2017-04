Westbrook se přiblížil rekordu ligy, Satoranský přidal 4 body

Basketbalista Russell Westbrook zaznamenal v NBA 40. triple double v sezoně a už pouze jeden mu chybí k vyrovnání letitého rekordu Oscara Robertsona, přičemž do konce ročníku zbývá šest zápasů. Oklahoma ale i přes jeho 40 bodů, 13 doskoků a deset asistencí podlehla v neděli Charlotte 101:113. Golden State vyhráli pojedenácté za sebou, když zdolali Washington 139:115. Tomáš Satoranský odehrál za poražené 15 minut, dal čtyři body a třikrát asistoval.

Charlotte, bojující ve Východní konferenci o udržení naděje na postup do play off, potřebovalo v Oklahomě vyhrát, což se mu nikdy předtím nepovedlo. Až na devátý pokus: rozehrávač Kemba Walker se o to zasloužil 29 body, zatímco Thunder tentokrát k vítězství nestačil ani Westbrookův šestý triple double v řadě.

Charlotte i tak zůstalo v tabulce desáté, ale s minimálním mankem na devátou Indianu a osmé Miami. Heat nestačili doma na Denver a prohráli 113:116, Nuggets se tak na západě přiblížili k osmému Portlandu.

Indiana prohrála počtvrté v řadě, ale úřadující šampiony řádně potrápila. Cleveland totiž zvítězil 135:130 až po druhém prodloužení. A to díky LeBronu Jamesovi, který v poslední minutě proměnil důležitou trojku a zaznamenal triple double za 41 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí. Hosty táhl Paul George, autor 43 bodů.

Washington zakončil pětizápasovou sérii na soupeřových palubovkách porážkou na hřišti nejlepšího týmu NBA Golden State. Warriors ani jednou neprohrávali a v poklidu si došli pro jedenáctou výhru v řadě. Stephen Curry se blýskl 42 body, Draymond Green dosáhl na triple double za 11 bodů, 12 doskoků a 13 asistencí.

Na straně poražených Wizards se o 15 bodů a 11 asistencí postaral kapitán John Wall, který díky tomu překonal klubový rekord Roda Stricklanda v počtu asistencí v sezoně (802). Po 20 bodech nastříleli Bradley Beal a střídající Bojan Bogdanovič. Satoranský během 15 minut čtyřikrát vystřelil, jednou neúspěšně zpoza trojky a jednou minul pokus za dva body.

Sedmí jsou na východě basketbalisté Chicaga, kteří po výsledku 117:110 v New Orleans počtvrté za sebou zvítězili. Jimmy Butler se na tom podílel 39 body. Houston bez Jamese Hardena vyhrál 123:116 ve Phoenixu, jenž se po dvanácté porážce v řadě propadl na poslední příčku v Západní konferenci.

Výsledky:

Brooklyn - Atlanta 91:82, Cleveland - Indiana 135:130 po 2. prodl., Golden State - Washington 139:115 (za hosty Satoranský 4 body, 3 asistence), LA Lakers - Memphis 108:103, Miami - Denver 113:116, Milwaukee - Dallas 105:109, New Orleans - Chicago 110:117, New York - Boston 94:110, Oklahoma City - Charlotte 101:113, Phoenix - Houston 116:123, San Antonio - Utah 109:103, Toronto - Philadelphia 113:105.