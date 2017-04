Fenerbahce s Veselým udolalo Barcelonu a mělo by minout favority

Basketbalisté Fenerbahce Istanbul zakončili základní fázi Evropské ligy výhrou 68:65 po prodloužení nad Barcelonou a do play off půjdou nejhůře ze šesté pozice. Vyhnout by se tak měli ve čtvrtfinále dvěma největším favoritům Realu Madrid a CSKA Moskva. Český pivot Jan Veselý pomohl tureckému celku pěti body a čtyřmi doskoky.