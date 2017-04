Satoranský proseděl zápas na lavičce, kolaps Washingtonu odvrátil Beal

Basketbalisté Washingtonu Wizards zvítězili na palubovce New York Knicks 106:103 a v pořadí Východní konference NBA se dotáhli na třetí Toronto. Tomáš Satoranský do zápasu nezasáhl. Důležité výhry v boji o postup do play off si ve čtvrtek připsaly Indiana a Portland.