Právě teď! Basketbalisty USK Praha před play off burcuje i Satoranský

Mají za sebou skvělou nadstavbovou část české basketbalové ligy. S mladým týmem v ní skončili čtvrtí a jejich střelec Jaromír Bohačík usiluje o MVP celé soutěže. Teď však USK Praha zbrojí na play off a do něj ho proti Opavě vysílá hlavním mottem i euroligový vítěz Luboš Bartoň či jediný aktuálně nastupující Čech v NBA Tomáš Satoranský. Přišel jejich čas udeřit. Právě teď!

Je to vzepjetí týmu, kterému v posledních letech patřily spíše nižší pozice. Jenže nyní si vážně troufá do boje o medaile. Po čtvrtém místě v nadstavbové části Kooperativa Ligy proto basketbalisté USK Praha, kteří narazí ve čtvrtfinále na Opavu, mobilizují.

„Vybojovali jsme si, že budeme celou sérii začínat v domácím prostředí. Věřím proto, že fanoušci zaplní halu a poženou nás k vítězství. Nebude to však vůbec jednoduché. Opava je velice zkušený tým a zkušenosti se v play off rozhodně počítají,“ vypráví Jaromír Bohačík, vůbec nejlepší střelec soutěže a držitel ocenění MVP.

I proto USK Praha připravilo speciální kampaň s názvem „Právě teď“, jejíž součástí má být hned několik burcujících videí. Už v tom prvním účinkují i takové persony jako aktuálně jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský, euroligový vítěz Luboš Bartoň nebo reprezentanti Patrik Auda s Tomášem Kyzlinkem.

„Je to jednoduché, snadno zapamatovatelné, existuje úderný anglický překlad, ale hlavně to opravdu vyjadřuje současný stav. Důvěra klubu v tým a trenéra se vrátila v podobě aktuálních výsledků,“ říká tiskový mluvčí Michal Šob.

Čtvrtfinálová série začíná na pražské Folimance příští středu.

„Během tří sezon jsme se dostali z 11. místa do absolutní špičky ligy. Ne navýšením rozpočtu a odklonem od naší filosofie výchovy mladých hráčů, ale poctivou a systematickou prací. Co mladým hráčům chybí ve zkušenostech, nahrazují obranou a nasazením. Tak to má být. A kdy jindy se pokusit vyvolat kruhy na hladině českého sportovního rybníčku než právě teď!?“ dodal Šob.