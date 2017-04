Satoranský bodoval, Washington přesto padl. Lillard zazářil 59 body

Hvězdou sobotního programu byl Damian Lillard z Portlandu, který nastřílel více než polovinu bodů svého týmu a 59 body dotáhl spoluhráče k výhře 101:86 nad Utahem. Portland se tak výrazně přiblížil k poslední postupové příčce na Západě. K jejímu potvrzení mu stačí vyhrát jedno ze zbývajících dvou utkání či jakákoli ztráta Denveru.

Šestadvacetiletý Lillard si tak vytvořil nové osobní i klubové maximum, když překonal 12 let starý rekord Damona Stoudamirea s 54 body. Pomohlo mu, že mimo jiné proměnil i devět ze 14 pokusů za tři body. Byl to pro něj už 27. zápas v sezoně, ve kterém nastřílel přes 30 bodů.

Celkem už Lillard v této sezoně nastřílel přes dva tisíce bodů, což se mu povedlo jako teprve pátému hráči Portlandu v historii. "Už před zápasem jsem věděl, že to bude na mně. Šlo o velmi důležitý zápas a dělal jsem tak všechno pro výhru. Mohl jsem se dostat i na 60 bodů, kdybych proměnil závěrečné trestné hody," prohlásil Lillard.

Satoranský se ve Washingtonu dostal do hry ve druhé čtvrtině a tři vteřiny před jejím koncem srovnal na poločasových 52:52. Poté už jen z lavičky sledoval, jak jeho spoluhráči usilují o vítězství. Ještě 20 vteřin před koncem vedli, jenže pak dalo Miami koš a Kelly Oubre při rozehrávce ztratil míč. Washington tak musel faulovat, Miami odskočilo na tři body a Bradley Beal byl při snaze o srovnání trojkou zablokován.

Miami se tak udrželo ve hře o postup do play off. Má shodnou bilanci jako osmé Chicago, které prohrálo v Brooklynu s Nets těsně 106:107. Jistou účast v play off mají na Východě po sobotě Atlanta a Milwaukee, které zvítězilo 90:82 ve Philadelphii.

Lídr soutěže Golden State Warriors vyhrál 123:101 nad New Orleans, přestože šetřil klíčovou oporu Stephena Curryho. Do sestavy se naopak po téměř dvouměsíčním zranění vrátil Kevin Durant a za 30 minut nasbíral 16 bodů, deset doskoků a šest asistencí.

Výsledky:

Brooklyn - Chicago 107:106, Charlotte - Boston 114:121, Golden State - New Orleans 123:101, Orlando - Indiana 112:127, Philadelphia - Milwaukee 82:90, Portland - Utah 101:86, San Antonio - LA Clippers 87:98, Washington - Miami 103:106 (za domácí Satoranský 2 body, 1 doskok).