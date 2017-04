Americká Češka z USK se těší na Elhotovou: Stýskalo se nám

„Jakmile se do Final Four dostanete, což chcete celou sezonu, pak chcete i vyhrát,“ řekla Vaughnová. „Vyhrály jsme před dvěma lety, vloni jsme neprošly do finále. Na Final Four jsou jen silné týmy, samé skvělé hráčky. Když se podíváte na statistiky z letošní Euroligy, tak asi outsider jsme. Nic to ale nemění na tom, že chceme uspět,“ dodala.

Stále prý má živě v paměti, jak před dvěma roky dotáhla v Praze domácí tým k titulu a stala se nejužitečnější hráčkou závěrečného turnaje. „To je jasné, něco takového vám v paměti zůstane navždy. A beru jako ohromnou výsadu to, že jsme se do Final Four dostaly znovu a že pokračujeme v nastavené práci. To, že náležíme mezi top týmy Evropy, je skvělý pocit,“ uvedla naturalizovaná Češka. Občanství převzala kvůli tomu, aby mohla v červnu reprezentovat na mistrovství Evropy v Praze a v Hradci Králové.

USK Praha na ni bude opět hodně spoléhat, jelikož v semifinále vyzvou české mistryně Kursk, který je silný právě pod košem. „Je to těžký soupeř, jsou tam hodně velké hráčky. Musíme být silné na doskoku, to je základ. Taky musíme být soudržné a vyvíjet na ně dostatečný tlak,“ řekla Vaughnová. Věří, že týmu navíc pomůže návrat Kateřiny Elhotové po mateřské dovolené. „To je ohromný přínos, je to čistokrevná střelkyně a my potřebujeme víc bodů z dálky a další hráčku na tuto pozici. Stýskalo se nám po ní. Je bezva, že je zpátky po těhotenství. A já jí věřila: Řekla nám, že se vrátí, takže jsem to čekala,“ usmívala se třicetiletá rodačka z Bronxu.

Nyní ale našla druhý domov v Praze, což korunovala i ziskem českého občanství. „Praha je místo, kde jsem v celé své basketbalové kariéře nejdéle, ať už se bavíme o působení v univerzitním celku, v WNBA nebo v Evropě. Je to můj druhý domov. A budoucnost? Jdu rok od roku. Takže bude jasno zase po konci sezony,“ nechtěla zatím prozradit, zda si působení v USK ještě prodlouží.

Final Four Euroligy

(14. a 16. Května, Jekatěrinburg)

Semifinále

Fenerbahce Istanbul-Jekatěrinburg

Dynamo Kursk-ZVVZ USK Praha