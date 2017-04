Satoranský jde na Atlantu: Na play off mě připravili blázniví fanoušci v Evropě

Wizards ještě dnes večer čeká poslední zápas základní části v Miami, v němž můžou dosáhnout padesátého vítězství sezony. Zároveň se ale už můžou upínat k víkendovému startu play off, v němž se potkají s Atlantou. Tu letos třikrát porazili a i hvězdný hráč Washingtonu John Wall přiznává, že to byl soupeř, kterého si pro první kolo přál.

Už proto, že v roce 2015 si v konferenčním semifinále proti stejnému soupeři zlomil zápěstí a Wizards vypadli v šesti zápasech. Letos se však Washingtonu proti Atlantě dařilo.

„V minulosti jsme s některým soupeřem všechny zápasy prohráli a v play off to bylo něco úplně jiného,“ upozorňuje však Wall. „V play off máte jiný herní plán a vidíte ten tým sedmkrát. Musíte být soustředěný. Každý zápas je velmi důležitý.“

Mezi náhradníky Washingtonu se na play off připravuje i Tomáš Satoranský. Pro něj to sice bude první zkušenost se zápasy o titul v NBA, ze svého působení v Seville a Barceloně má ale už zážitků spoustu.

„Hrál jsem hodně důležitých zápasů, hodně finále. S Barcelonou jsem hrál dvě finále španělské ligy. Když jsem byl v Seville, hrál jsem finále Eurocupu. A také s národním týmem jsem hrál zápasy proti hráčům z NBA,“ vypočítává Satoranský. „Mohl bych říct, že jsem během své kariéry zažil hodně důležitých momentů, které mi můžou pomoct zvládat situace tady. Nemusím se cítit pod tlakem.“

Satoranský zatím všechna svá velká finále prohrál. V roce 2011 jeho Sevilla ve finále Eurocupu podlehla ruské Kazani. V letech 2014 – 2016 s Barcelonou dvakrát prohrál finále španělské ligy v duelech s Realem Madrid.

Satoranský zámořské novináře bavil historkami z Euroligy, kde hrával play off zápasy v bouřlivých arénách v Turecku, Řecku či Srbsku.

„V Eurolize jsem hrál hodně play off zápasů. Je to velké, hlavně pro mladé hráče, kteří hrají Euroligu poprvé. Fanoušci jsou tam úžasní, to je ta největší část,“ popisoval Satoranský. „Vždycky se dostanou do ráže, v některých místech jsou opravdu blázniví. Zvlášť v místech jako Řecko, Srbsko, Turecko. Jsou opravdu crazy. V NBA se všemi jejími pravidly by to neprošlo. V Turecku byli fanoušci potrestáni za házení předmětů na hřiště. Obyčejně házejí mince. Mě netrefila, ale stává se to. Z tohohle pohledu myslím, že jsem připravený na cokoli.“