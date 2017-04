Brečel na lavičce, pak zářil. Hvězda NBA hrála den po smrti sestry (†22)

Soudržnost a boj v play off dostaly pro basketbalisty Bostonu v NBA úplně nový rozměr. Tým žije se svým nejlepším hráčem Isaiahem Thomasem, jemuž v sobotu, den před vstupem Celtics do vyřazovací části, zahynula při nehodě v autě sestra. O den později, plačící na střídačce během rozcvičky, se Thomas při prohře s Chicagem (102:106) stal nejlepším střelcem mužstva, a měl by hrát i dnes v noci v utkání číslo dva.

Na svoje olivově zelené tenistky si Isaiah Thomas napsal: Chyna, R.I.P. Lil Sis, 4.15.17 nebo I Love You. To vše na počest jeho 22leté sestry Chyny Thomasové, která v sobotu 15. dubna brzo ráno přišla o život ve státě Washington na opačné straně Ameriky, než se její hvězdný bratr chystal na play off v NBA.

Thomas, dvojnásobný účastník víkendu All Stars, se tragickou novinu dozvěděl v sobotu odpoledne. O den později odehrál za Boston bez deseti minut celý úvodní zápas 1. kola proti Chicagu, nastřílel 33 bodů a byl tahounem svého týmu při těsné prohře.

„Byl neuvěřitelný,“ řekl o něm trenér Brad Stevens. „Isaiah je úžasný, úžasný hráč, úžasná osobnost, a nebude to pro něj lehké. Ale tak nějak dokázal hrát takhle,“ poklonil se svému ústřednímu hráči.

Pouze na Thomasovi nechal rozhodnutí, jak bude v sérii v dresu Bostonu pokračovat. Podle dostupných informací by Thomas měl hrát i dnes v noci druhý duel, pak odletět do Seattlu a věnovat se rodinným záležitostem. V pátek by měl už zase být na palubovce v Chicagu.

Všichni jsme s tebou

Chicago Bulls byli jedním z prvních týmů NBA, které Thomasovi po neštěstí kondolovaly. „Celá komunita je s tebou,“ vzkázal mu i hvězdný Kevin Durant.

Daleko nejpalčivější je ale samozřejmě situace v Bostonu. Tam se v neděli před zápasem Thomas rozbrečel na střídačce, spoluhráč Avery Bradley seděl těsně po jeho boku a utěšoval ho.

Avery Bradley comforts Isaiah Thomas as he gets emotional during pregame shoot around.



He intends to play Game 1. pic.twitter.com/WuIg8fiZJc — Only In Boston (@OnlyInBOS) April 16, 2017

Večer zkroušený basketbalista proměnil 10 z 18 střel, nasbíral šest asistencí a pět doskoků.

„To o něm hodně říká. Vím, že hrál pro svoji sestru, pro svoji rodinu. Vážíme si toho. Jsem šťastný, že zahrál takhle, a jako tým za něho budeme bojovat,“ uvedl Bradley.

Podle informací z Bostonu v pondělí Thomas absolvoval poradu u videa a taktickou přípravu. S médii nemluvil.

„Tohle play off hraju pro něho,“ řekl o svém kamarádovi další z bostonských hráčů Gerald Green. „Těžko můžu vylíčit, jak těžké to teď je...“ hlesl.