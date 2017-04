Žluté peklo v Opavě připomíná Kouřilovi španělskou atmosféru

Parádní atmosféra mu připomněla bouřlivé prostředí ve Španělsku, kde byl tři roky na zkušenou. Basketbalista Radovan Kouřil (22) si poprvé zahrál v opavském dresu play off Kooperativy NBL. A po dvou čtvrtfinálových duelech na opavské půdě s USK Praha mluví o silném zážitku. „Perfektní, ale nepřekvapuje mě to. Opava je známá tím, že se v play off sejde hodně lidí a vytvoří žluté peklo.“ Ve čtvrtfinále vede Opava nad USK Praha 3:1 na zápasy, v sobotu série pokračuje v Praze.

Jako malý byl Radovan Kouřil velkým fanouškem konkurenčního Nového Jičína. Z rodných Palkovic na Frýdecko-Místecku tam měla jeho rodina na basketbalové zápasy blíž. Ovšem už tehdy vnímal jedno opavské jméno poměrně výrazně.

Máma obdivovala Czudkovu hru

„Do Nového Jičína jsme jezdili na každý zápas a pamatuju si, že když přijela Opava, tak hned maminka mluvila o Petru Czudkovi,“ líčí starou vzpomínku Radovan Kouřil. „Obdivovala jeho hru, moc se jí líbilo, jak rozehrával.“ Právě Petr Czudek je teď trenérem Opavy. A Radovana Kouřila, který byl před pár lety obrovským talentem českého basketbalu, vede v ligových zápasech. „Maminka je znovu v ochozech, ale teď už se asi spíš kouká na mě. I když vlastně nevím...“ dodává s širokým úsměvem Kouřil. „Jestli je tady víc kvůli mě, nebo kvůli pana trenéra.“

V každém případě sehrál právě Petr Czudek před sezonou velkou roli v Kouřilově příchodu do Opavy. Talentovaný rozehrávač, který basketbalově vyrůstal v BCM Ostrava, odešel po stříbrném mistrovství Evropy do 16 let v roce 2011 do Španělska. Za Alicante odehrál pár zápasů i v elitní ACB lize, ale po krachu klubu se stěhoval do třetiligové Gaudalajary. A tam už tak spokojený nebyl. I proto se po třech letech ve Španělsku vrátil do Čech, dva roky hrál ligu v Prostějově. Před toto sezonou se znovu rozhodl pro změnu. A vybral si Opavu. Přestože už jednoho elitního rozehrávače v týmu měla - MVP uplynulé sezony Jakuba Šiřinu.

„Dlouho jsem se rozhodoval,“ přiznává zpětně Kouřil. „Snad měsíc jsem se s panem Czudkem na tohle téma bavil. Jaká by byla situace, kdyby se hrálo s Kubou Šiřinou nebo bez něho, protože se nevědělo, jestli nepůjde do zahraničí. Dlouho jsme diskutovali a trenér mě nakonec přemluvil, že to může fungovat. A jsem za to hrozně rád, byl to dobrý krok.“

Opavský basketbalista Radovan Kouřil (v tmavém) ve čtvrtfinálovém souboji s USK Praha • Foto František Géla

Spolupráce s Šiřinou funguje

Šiřina v Opavě zůstal a spolupráce dvou kreativních rozehrávačů funguje. Důkazem budiž druhé místo Opavy v Českém poháru 2017 i solidně rozjeté čtvrtfinále play off. „Byl to trošku nezvyk, když jsme byli na hřišti dva rozehrávači, ale s Kubou jsme si sedli,“ líčí Kouřil. „Jeden z nás si může v útoku aspoň chvíli odpočinout. Jsem hodně spokojený.“

Pochopitelně pomáhá i zkušenost bývalého rozehrávače Petra Czudka. „Dává nám hodně volnou ruku. I když zkazíme dvě tři věci, tak nás drží nahoře,“ přitakává Kouřil. „Osobně mi to zvedá hlavu a sebevědomí. Čím víc hraju, tím víc si věřím a dovolím si víc. Zároveň mi v dost věcech radí, co bych měl dělat jinak, co zlepšit. Třeba obranu a úspěšnost střelby.“

V Opavě si pochvaluje i atmosféru. „Na play off chodí hodně lidí, je řev a to mě dokáže hodně nabudit. Atmosféru si všichni užíváme. Je podobná jakou jsem zažil v play off ve Španělsku. Věřím, že přes USK se nám ve čtvrtfinále dostat podaří a pak by byl v cestě Nymburk...“

ČTVRTFINÁLE KOOPERATIVA NBL

ČEZ Basketball Nymburk - Sluneta Ústí nad Labem 4:0

(114:78, 86:59, 114:67, 97:90)

USK Praha - BK Opava 1:3

(53:82, 74:49, 57:72, 56:67)

BK JIP Pardubice - Dekstone Tuři Svitavy 3:1

(92:74, 82:68, 67:74, 70:62)

BK Armex Děčín - Geosan Kolín 3:1

(74:60, 80:71, 72:54, 73:79)