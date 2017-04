Dotáhla USK k titulu, ale alkohol si odpustí. Kojím, smála se Elhotová

Zase ukázala, že mateřská pauza a porod syna Daniela nezanechal na její magické ručce žádný vliv. „A jsem za to ráda,“ smála se KATEŘINA ELHOTOVÁ, jež včerejšími 23 body pomohla basketbalistkám USK Praha k závěrečnému finálovému triumfu nad Hradcem Králové a 7. titulu v řadě. Navrátivší naděje před domácím ME pak byla vyhlášena MVP hráčkou celé série.

Jak moc to tedy z vašeho pohledu vydařené finále?

„Já to vždycky hodnotím spíše z toho celkového měřítka, sám sebe člověk nehodnotí rád. Jsem ale ráda, že jsme to zmákly, neřekla bych hladce, protože Hradec je nevyzpytatelný tým a jsou to rychlé tryskomyši, s čímž máme problém, ale nechtěly jsme nic podcenit. Jsem ráda, jak to dopadlo i za to své ocenění. I když je to ale už je jen taková třešnička na dortu.“

Na druhou stranu ale také potvrzení, že se vám návrat po mateřské podařil, ne?

„Ano, myslím, že až nad očekávání. Mám z toho radost.“

Když přesto vezmete vládu USK Praha a vyhraných 113 zápasů v řadě. Jak moc těžké je i třeba sbírat v takových zápasech to pravé soustředění?

„Tohle je hrozně těžké, protože je to úplně jiný styl basketbalu než v Eurolize. Týmy jsou nevyzpytatelné, nemůžete předvídat, kdo kam poběží a v tomhle je to zrádné. Člověk musí udržet pozornost po celou dobu zápasu.“

Uvítala byste přesto vyrovnanější soupeře v lize?

„Ano, bylo by super, kdybychom měly takhle aspoň čtyři vyrovnané týmy, aby to mělo větší náboj. Jak pro nás do přípravy v Eurolize, tak i pro fanoušky.“

Jak tedy nyní po konci sezony vyhlížíte blížící se ME?

„Já se na něj vlastně těším od té doby, co jsem otěhotněla. (směje se) Moc. Uvidíme, jak si to sedne a jak budeme vypadat jako tým. Máme docela krátkou dobu na to se sehrát, ale věřím, že fanoušci budou náš šestý hráč na hřišti a že se nám to povede.“

Bude moct tedy teď se spoluhráčkami slavit, nebo budete muset být doma se synem?

„Takhle, já nemusím, já chci. (směje se) Slavit budu spíš duševně bez alkoholu, protože ještě pořád kojím, takže nechci malýmu dělat paseku. Spíš to bude o tom se s holkama vidět a ještě pokecat.“

Co vás proto ještě před prvním reprezentačním srazem čeká?

„Chci se soustředit v nějaké kondici. Budu si chodit jednou denně posilovat a střílet. To je můj cíl, aby z toho člověk nevyšel. A také se chci věnovat malému.“