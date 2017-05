Žlutá euforie! Opava zdolala Nymburk, v play off padl po 48 výhrách

Basketbalisté Opavy v semifinále NBL překvapivě porazili doma mistrovský Nymburk 80:76 a snížili stav série na 1:2. Obhájce titulu prohrál v play off poprvé od roku 2012, kdy jednou zaváhal rovněž v semifinále s Kolínem. Od té doby vyhrál 48 vyřazovacích zápasů v řadě. Opava nad Nymburkem vyhrála poprvé od prosince 2003.

Nymburk přitom v úvodních dvou zápasech nedal Opavě šanci a vyhrál ve vlastní hale o 36 a 66 bodů. Opava se ale doma vzpamatovala a předvedla velmi dobrý výkon. Oproti předchozí zápasům zvládla vstup do utkání a po šňůře 11:0 se v sedmé minutě dostala do vedení, které už do konce nepustila.

Slezané nejvíce vedli o 15 bodů a dvouciferný náskok drželi i v úvodu poslední čtvrtiny. Nymburk pak sice zavelel k závěrečnému tlaku a 40 sekund před koncem se dotáhl na rozdíl dvou bodů. Srovnat mohl Jiří Welsch, ale Jakub Šiřina ho zblokoval při nájezdu do koše a z trestných hodů následně definitivně rozhodl.

Opava rozhodla především díky střelbě trojek, kterých proměnila 13. Naopak Nymburk měl zpoza oblouku úspěšnost jen 17 procent a trefil se jen pětkrát. Navíc překvapivě prohrál i na doskoku. Nejlepšími střelci byli s 18 body domácí Šiřina a hostující Bryon Allen.

Semifinále play off ligy basketbalistů - 3. zápasy:

Opava - Nymburk 80:76 (24:16, 44:36, 68:61)

Nejvíce bodů: Šiřina 18, Klečka 15, Zbránek 14, Cvek 12, Bujnoch 10 - Allen 18, Sant-Roos 16, Benda 10. Stav série: 1:2.