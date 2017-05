Satoranského čeká zápas roku: Washington potřebuje konečně vyhrát v Bostonu

„Jestliže chceme postoupit, musíme vyhrát zápas venku. Takže teď máme první ránu,“ hlásí před zápasem kouč Wizards Scott Brooks.

Pátý zápas ale teoreticky představuje pro Wizards s Tomášem Satoranským nejlepší šanci na prolomení série, v níž zatím každý ze soupeřů dvakrát vyhrál doma. Washington hrál v Bostonu v sezoně už celkem čtyřikrát a ani jednou neuspěl.

Vítězství v zápase číslo pět je statisticky podstatné. Podle ESPN 83 vítězných týmů v pátém zápase nakonec v play off sérii NBA zvítězilo.

„Pátý zápas je sedmý zápas,“ řekl slavný Argentinec Manu Ginobili před nočním bojem svých San Antonio Spurs s Houstonem, který jeho tým doma nezvládl.

Mezi Bostonem a Washingtonem panuje letitá ohnivá rivalita a pro Wizards by byla nutnost vracet se na hřiště Celtics k případnému sedmému zápasu velkou komplikací. Boston si v sedmých zápasech play off drží vysoce aktivní bilanci 21:8, což je nejlepší statistika v NBA. V domácích sedmých zápasech má Boston 18 výher k pouhým čtyřem porážkám.

„Pak si myslím, že bychom měli vyhrát tenhle zápas, ne?“ usmívá se kouč Brooks před zápasem. „Tenhle zápas je důležitý, o tom není sporu. Když vyhrajeme, povezeme si domů vedení. To by byla skvělá pozice, ale negarantuje vám to, že sérii vyhrajete. Musíme se soustředit na zápas, hrát dobře 48 minut. Snad to bude na vítězství stačit.

Wizards čekají na postup do konferenčního finále už od roku 1979. Po dnešním nočním boji se hraje šestý zápas v pátek ve Washingtonu. Pokud bude třeba utkání číslo 7, hrát se bude v pondělí v Bostonu.