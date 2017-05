Washington si trojkou v závěru zachránil sezonu, Satoranský nenastoupil

Basketbalisté Washingtonu v šestém utkání 2. kola play off NBA udolali Boston 92:91 a vyrovnali sérii na 3:3. O postupujícím do finále Východní konference rozhodne pondělní sedmé utkání. Páteční zápas rozhodl tříbodovým košem 3,9 sekundy před koncem John Wall. Tomáš Satoranský se v dresu Washingtonu do hry nedostal.