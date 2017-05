Satoranského horečka pondělní noci: LeBron čeká, ale čísla jsou proti

Osmatřicet let čekají basketbalisté Washingtonu Wizards na postup do finále Východní konference NBA. V noci na úterý v Bostonu (2.05, PP Nova Sport 2) mají šanci čekání ukončit v sedmém zápase série druhého kola. Stačí jedna výhra a týmu Tomáše Satoranského se otvírá bitva proti Clevelandu Cavaliers v čele s LeBronem Jamesem o finále NBA.

John Wall je možná po své senzační záchranné trojce 3,5 sekundy před koncem šestého zápasu hrdinou Washingtonu, sedmý zápas se ale hraje v TD Garden v Bostonu, kde Wizards nevyhráli už osm zápasů v řadě.

I další statistiky favorizují soupeře. Wizards se s Boston Celtics v sezoně utkali desetkrát a zatím vždy vyhrál domácí tým. Celková bilance domácích týmů a hostů v sedmých zápasech play off NBA? 101:26 pro domácí...

„Tohle mají rády oba týmy. Tohle jsou momenty, pro které žijeme, o tomhle tihle kluci vždycky snili. Tohle si užívají, bude to zábava,“ těší se kouč Celtics Brad Stevens.

Zatímco Celtics jsou s bilancí 21:8 v sedmých zápasech nejzkušenějším klubem, Wizards jsou v takové situaci poprvé od roku 1979. Tehdy Washington jako obhájce titulu porazil San Antonio. Současní Wizards nastoupí v Bostonu posílení famozním obratem v šestém zápase, kde se vyhrabali z hrobu dvěma trojkami v závěru.

„Nemůžete bláznit po velkém vítězství a nemůžete být příliš dole po těžké porážce,“ říká kouč Wizards Scott Brooks. „Zažili jsme obě tyhle situace. Těžkou porážku v pátém zápase, ale byl to jeden zápas, neztratili jsme sérii. A neuvěřitelné vítězství v šestém zápase, ale sérii jsme nevyhráli. Musíme se soustředit na to, co máme dělat. V pondělí večer je před námi těžká výzva.“

Připraven bude i Tomáš Satoranský.

Vítěz série se ve finále Východní konference utká s Clevelandem v čele s LeBronem Jamesem. Finále Západní konference mezi obhájci titulu Golden State Wariors a San Antonio Spurs se už rozeběhlo, Golden State první zápas vyhráli 113:111.