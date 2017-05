Satoranskému ukončil sezonu kanadský kat Olynyk. Washingtonu pil krev celou sérii

Krajně nečekaného hrdinu měl noční duel basketbalistů Bostonu a Washingtonu, který ve druhém kole play off NBA rozhodl o postupu domácích Celtics do finále Východní konference a odchodu týmu Wizards na dovolenou. Boston v sedmém utkání dovedl k výhře 115:105 náhradník Kelly Olynyk, válečník, na jehož obranu nedokázal Washington najít mast. Příznačně, dá se říct. Vypjatá série dostala charakteristickou tečku.

Rivalita mezi Bostonem a Washingtonem fungovala už během sezony, následně v play off samozřejmě vygradovala. Isaiah Thomas, lídr Bostonu, vyfasoval pokutu 25 tisíc dolarů (skoro půl milionu korun) za peprnou roztržku s fanouškem na tribuně, oba týmy si posílaly výhružné i posměšné vzkazy, hráči Bostonu dorazili na šestý zápas na hřiště Wizards celí v černém (aby evokovali pohřeb protivníka) a ti se jim vysmáli, že se snaží opičit, protože Den v černém měl Washington už během základní části.



Logicky tento místy až neurvalý boj ovládl rozhodující sedmý zápas ten, který má boj v krvi. Kelly Olynyk z Bostonu štval Washington svojí důraznou hrou od začátku 2. kola, Kellyho Oubreho dokonce faulováním při clonách rozzuřil tak, až ho Oubre srazil a vyfasoval distanc.



„Přitom já nejsem nečistý hráč,“ usmíval se následně 213 cm vysoký Kanaďan, s ucouranými blond vlasy jako z rybníka vytažený andílek, na novináře. „To je basketbal, ne?“



V zápase o všechno ukázal, že zdaleka není jenom tupým bijcem. Ne nadarmo hrával v mládí na rozehrávce, než vyrostl ke dvěma metrům. Dokonce to na škole zkoušel jako rozehrávač v americkém fotbale.



VIDEO: Takhle skóroval Kelly Olynyk za Boston v sedmém duelu play off





Kelly Olynyk dropped 26 points off the bench, including 14 in crunch time. ☘️ pic.twitter.com/m5g6AtoUIU — PinPoint Sports (@SportsPinPoint) 16. května 2017

Basketbal podle svého gusta předvedl Olynyk na závěr série před domácím hledištěm. Dostal ze sebe netušené, proměnil deset ze čtrnácti střel z pole, 12 ze svých celkových šestadvaceti bodů nastřílel během tři a půl minuty ve čtvrté čtvrtině, a výrazně se tak podepsal pod postup Celtics.



„Takhle nám nezahrál celý rok,“ vybafl překvapením Al Horford, jeho spoluhráč z Bostonu. „Možná takhle nezahrál za celou kariéru. Ale vidíte. Kelly umí dát koš. Je to jeden z těch zvláštních vysokých hráčů, kteří umí hrát zvenku i zpod koše. Jeho schopnosti jsou neuvěřitelné, navíc je to dříč. Fakt jsem rád, že se mu takhle zadařilo,“ podotkl Horford.

Důsledkem Olynykova vzepětí je postup Bostonu do finále Východní konference, tedy mezi čtyři nejlepší týmy NBA, a ve středu začínající série s favorizovaným Clevelandem.„Zejména dokázat to před našimi fanoušky, doma v Bostonu, bylo neuvěřitelné. Ta vášeň, energie, nasazení... dvacet tisíc diváků s námi dýchalo. Snad to ještě dokážeme zopakovat,“ rozplýval se hrdina pondělní noci.Kdo ví, kam by sedmý zápas v Bostonu dospěl, nebýt Olynykova povstání. Vlastnoručně porazil celou lavičku náhradníků soupeře 26:5 a hlavně podal mimořádný výkon ve čtvrté čtvrtině. Washington ještě v té třetí vedl 70:64, než se na něho začala sypat zkáza.

S Olynykovým přispěním se Bostonu povedla šňůra, díky níž si vybudoval vedení, na které už tým Tomáše Satoranského (hrál symbolických pár vteřin na konci) neměl odpověď.



Kanaďan, jemuž celý Washington spílal, jak nečistě hraje, se mohl smát jako poslední.

Hvězdný Isaiah Thomas dal za Boston 29 bodů a rozdal 12 asistencí, všichni ale mluvili o Olynykovi. Svým výkonem vyrazil fanouškům dech. Marně se ho snažili zastavit urostlí hráči Washingtonu jako Marcin Gortat, Ian Mahinmi nebo krátce Jason Smith. „Protivný Olynyk“ jim dal dvě trojky a proměnil řadu nájezdů z oblouku důrazně do koše.„Washington se soustředil na Thomase. Isaiah je ale natolik chytrý, že nám vždycky dokázal míč předat, a pak se hrálo čtyři na tři pro nás,“ popsal Kanaďan, z čeho těžil.Jeho 26 bodů je nejlepším počinem náhradníka v sedmém zápase play off od roku 2006, kdy se podobně blýsknul Leandro Barbosa z Phoenixu proti Los Angeles Lakers. Vyrovnal tím zároveň svoje skóre ze zápasů čtyři, pět a šest, kdy dal 26 bodů DOHROMADY.