Skvělý Veselý! Fenerbahce pomohl do finále Evropské ligy

Český basketbalista Jan Veselý si zahraje s Fenerbahce Istanbul o titul v Evropské lize. V semifinále Final Four využil turecký tým domácího prostředí v Istanbulu a porazil vítěze základní části Real Madrid 84:75. Veselý k tomu přispěl 12 body, třemi doskoky a třemi asistencemi. V nedělním finále Fenerbahce vyzve Olympiakos Pireus, který v úvodním semifinále překvapivě vyřadil obhájce titulu CSKA Moskva po výhře 82:78 a pokusí se získat třetí titul za posledních šest let.

Veselý byl pro Fenerbahce hodně důležitou postavou. Kromě bodů dobře bránil hvězdu soupeře Anthonyho Randolpha. Hned v úvodu dal šest bodů a podílel se na dobrém vstupu do utkání, když si Fenerbahce hned v úvodní části vypracovalo dvouciferný náskok.

Real se trápil proti velmi dobré obraně soupeře a za úvodních 15 minut dal jen 13 bodů. Prosadit se dokázal jen Sergio Llull, který dal za první poločas 19 bodů, ale postrádal větší podporu. Když už se Real ve druhé části přeci jen rozehrál a šňůrou 11:0 snížil na rozdíl jediného koše, zavelel znovu Veselý a Fenerbahce opět odskočilo.

Fenerbahce mělo zápas pod kontrolou a v úvodu poslední části vedlo o 16 bodů. Pak sice dovolilo Realu snížit rozdíl na polovinu, což donutilo trenéra Željka Obradoviče vrátit Veselého do hry, ale Real už se na obrat nezmohl.

Veselý si tak zahraje finále Euroligy podruhé za sebou, loni Fenerbahce ve finále smolně prohrálo s CSKA po prodloužení. Český reprezentant se navíc může stát po Jiřím Zídkovi a Lubošovi Bartoňovi teprve třetím Čechem, který druhou nejprestižnější soutěž světa vyhraje.

Hvězdou utkání byl pivot Ekpe Udoh, který pomohl k postupu Fenerbahce 18 body, 12 doskoky a 8 asistencemi. Nejlepším střelcem byl s 28 body Llull.

V druhém semifinále měl ruský gigant CSKA dlouho zápas s Olympiakosem pod kontrolou a díky velmi dobré obraně vedl až o 13 bodů. Dařilo se Miloši Teodosičovi a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měly karty v zápase otočit.

Jenže Řeky nastartovala vydařená koncovka třetí čtvrtiny, ve které dali dvě trojky a přiblížili se na čtyři body. CSKA sice ještě první snahu o obrat odvrátilo, ale pak zářil Vassilis Spanulis, který do té doby nehrál ideálně, ale v koncovce znovu prokázal, proč patří k nejlepším hráčům soutěže.

Právě Spanulisova trojka přinesla dvě minuty před koncem vedení Olympiakosu. Teodosič sice ještě srovnal, ale pak dal další trojku Erick Green a Olympiakos si už výhru v koncovce pohlídal. Pomohl mu i Teodosič, který deset vteřin před koncem uspěchal útok a neproměnil trojku, kterou chtěl rozhodnout.

"My jsme bojovníci a nikdy se nevzdáváme. To jsme znovu potvrdili. V závěru jsem cítil, že mám sílu, tak jsem to bral na sebe," řekl Spanulis, který k výhře pomohl 14 body a šesti asistencemi a byl zvolen hráčem zápasu.

Final Four Evropské ligy basketbalistů v Istanbulu - semifinále:

Olympiakos Pireus - CSKA Moskva 82:78 (12:18, 33:40, 60:64)

Nejvíce bodů: Spanulis, Printezis, Papanikolau všichni po 14, Mantzaris 12 - Teodosič 23, De Colo 16, Jackson 12, Hines 8.

Fenerbahce Istanbul - Real Madrid 84:75 (21:13, 44:34, 63:50)

Nejvíce bodů: Udoh 18, Bogdanovič 14, Veselý a Kalinič po 12 - Llull 28, Carroll 21, Thompkins 8.