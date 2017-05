Uražený LeBron kraluje. Mým úkolem je být nejlepší každý večer, řekl

Základní část se svými 82 zápasy je jen povinnou zahřívací torturou před play off, v němž se probouzí skuteční mistři. A čím jste starší, tím víc pro vás tohle pravidlo platí. Dvaatřicetiletý LeBron James není výjimkou. V play off má o osm bodů vyšší střelecký průměr než během sezony a jeho Cleveland je stále neporažený. Ve vyřazovacích bojích letos drží sérii 10:0 a James se osmkrát po sobě prosadil do zápisu alespoň třiceti vstřelenými body. To se naposledy povedlo v roce 1970 Kareemu Abdulovi-Jabbarovi.

Cavs deklasovali ve druhém finále Východní konference NBA Boston 130:86 a vedou v sérii 2:0. Obhájci titulu už v poločase vedli o 41 bodů, což je nový rekord vyřazovacích bojů. Historický debakl Bostonu o 44 bodů přinesl i další rekordní zápisy, Celtics navíc přišli o zraněného rozehrávače Isaiaha Thomase.

Boston totiž vstupoval do play off jako nejvýše nasazený celek Východní konference a v takové pozici ještě žádný tým neprohrál tak vysokým rozdílem. Cavaliers zvítězili podesáté v řadě a 130 body stanovili nové klubové střelecké maximum v playoff.

Se současnými výkony Jamese tak o to víc kontrastoval fakt, že ho novináři při volbě MVP soutěže nezařadili ani do elitní trojky. Do ní se dostali Russell Westbrook (Oklahoma), James Harden (Houston) a Kawhi Leonard (San Antonio).

„Před zápasem jsem si toho ani nevšiml, vážně,“ dušoval se pak LeBron po dominatním výkonu se 30 body, 7 asistencemi, 4 doskočenými míči, 4 zisky a 3 zblokovanými střelami. „A nakonec co s tím nadělám? Mým úkolem je být MVP pro můj tým každý večer, postarat se, aby byl úspěšný a soupeřil o titul. A o to se snažím,“ poznamenal výrazně v narážce, že týmy Westbrooka i Hardena už jsou z play off venku a ten Leonardův prohrává ve finále Západní konference 0:2.

Jestliže si před velkou novinářskou smečkou snažil udržet tvář a proti opomenutí v boji o MVP extra neprotestoval, později ještě mluvil jen pro clevelandské novináře ostřeji. „Ani nevím, kdy jsem byl naposledy čtvrtý?“ rozčiloval se a úplně zuřil z toho, že ho jeden žurnalista nezařadil ani do první pětky NBA.

Ceny NBA se letos poprvé budou vyhlašovat 26. června při slavnostním večeru, jenž bude hostit raper Drake. Do té doby již bude po sezoně NBA a pokud LeBron nepoleví, má šanci vzít si cenu MVP v ligovém finále.