Návrat do NBA? To si bude muset Veselý dobře zvážit, říká Zídek

Emoce z něj sršely do všech stran. Křičel do kamer, do hlediště, a když dorazil na hotel, slavil tam se spoluhráči až do rána. „Na sto procent zaslouženě. Od minulého roku prošel dlouhou cestu a moc mu to přeju,“ uvedl po triumfu Jana Veselého a Fenerbahce Istanbul v Eurolize Jiří Zídek. Českého bojovníka chválil za silnou psychiku i obranu – jen ohledně jeho návratu do NBA zůstal opatrný.

Jak jste vnímal i radost Jana Veselého, který vám během rozhovoru s Ekpe Udohem skočil na záda?

„Honzovi jsem to hrozně přál, byl to pro něj čtvrtý pokus. Nebylo snadné se připravit na play off a na Final Four, které bylo navíc doma. Může to být výhoda, ale nemusí. V tomhle je však skvěle připravil trenér Obradovič. Bylo vidět, jak je Honza emotivní hráč a jak si to užívá. A na sto procent zaslouženě. Od minulého roku prošel dlouhou cestu a moc mu to přeju.“

Však jste i zmínil, že obrana Veselého a Udoha byla klíčem Fenerbahce k triumfu, že?

„Víceméně ano. Před play off hráli jen sedm nebo osm zápasů ze třiceti v kompletní sestavě. I Bogdan Bogdanovič před play off říkal, že jsou silnější, než byli v základní části. A co se týče obrany, ptal jsme se na to i kouče Obradoviče a říkal mi, že to byla jejich obrovská výhoda, když mohli pozice čtyři a pět přebírat jakékoliv rozehrávače. To je v dnešním basketu, kde se hraje stokrát za zápas pick and roll obrovská výhoda. Ze všech šestnácti týmů, měli nejlepší obranu. Duo Veselý, Udoh bylo fenomenální.“

Stihli jste po zápase i popovídat?

„Já jsem ho už pak nechal, sám jsem toho měl dost. Pogratuloval jsem mu na ploše a šel si svou cestou. To jsou momenty, které si člověk chce užít se svými spoluhráči a nejbližšími. Jen doufám, že si je užil.“

Musela to pro něj být sladká satisfakce i za minulý rok, kdy finále Final Four s CSKA Moskva pokazil na trestných hodech…

„Ano, to je to, co jsem naznačoval, že od loňského finále prošel dlouhou cestu. A hlavně to byl jeho čtvrtý pokus, což už není žádná sranda to psychicky zvládnout. Počtvrté hrát v téhle atmosféře a nemít titul, to by bylo hodně těžké.“

Veselý se tak stal po vás a Luboši Bartoňovi třetím Čechem, který Euroligu vyhrál. Je to správný parťák do této elitní společnosti?

„Jednoznačně. Pro Honzu znamená basket dlouhodobě strašně moc. Každý, kdo ho zná, ví, že basket je pro něj všechno. Přemýšlel jsem o tom, jaké měl i štěstí, že mohl hrát v klubech, které mají takové fanoušky, jako jsou Partizan a Fenerbahce.“

Mohl by pak podle vás zkusit ještě i návrat do NBA?

„To je otázka pro něj, to si bude muset vyřešit Honza sám. Jak je spokojený a tak. Zanedlouho bude mít svatbu, a když má stále reálný věk to ještě zkusit, co jsem tak pochopil mezi řádky, když jsme se spolu bavili, tak NBA pro něj byla tak negativní zkušenost, že je otázka, jestli chce postupovat riziko, kdyby to zase nevyšlo. Fenerbahce, CSKA a Real Madrid jsou navíc týmy, které disponují těmi nejlepšími platy a má tam krásný místo na život. Bude potřeba zvážit tyhle věci a rozhodnout se.“