Nymburk slaví 14. basketbalový titul v řadě, přijde ale o prezidenta Janstu

Nymburk překonal basketbalový rekord brněnských "Žabin", které v letech 1996 až 2008 vybojovaly třináct titulů v řadě. Zároveň potvrdil dominanci v NBL, kde za celou sezonu jen dvakrát těsně prohrál.

Nejužitečnějším hráčem finále byl vyhlášen kubánský křídelní hráč mistrovského celku Howard Sant-Roos, který byl v obou utkáních nejlepším střelcem s 27 a 21 body.

Děčín se v první polovině odvety držel ve hře. Oproti předchozímu utkání zachytil úvod a nepouštěl soupeře tak často do brejků. Navíc se mu dařila střelba i obrana nájezdů domácích a v prvních minutách vedl. Pak ale Nymburk výrazně zlepšil obranu jeden na jednoho a začal si budovat náskok.

Hosté se však nevzdali, rovněž velmi dobře bránili a díky dopichu Tomáše Pomikálka spolu s klaksonem drželi v poločase jednobodový rozdíl ve skóre. Jenže třetí část patřila favoritovi vedenému Sant-Roosem a rozehrávačem Eugenem Lawrencem.

Od 25. do 30. minuty předvedli domácí šňůru 9:0 a definitivně vzali Děčínu naději na titul. V poslední čtvrtině už si Nymburk náskok hlídal, i když dal prostor dalším hráčům z lavičky, a směřoval k mistrovským oslavám. Děčínští basketbalisté ale i tak sklidili od svých fanoušků ovace a skandování: "Pro nás jste mistři".

Jansta chce Nymburk prodat

Předseda České basketbalové federace a České unie sportu Miroslav Jansta končí v roli prezidenta basketbalistů Nymburka, v jejichž vedení byl od roku 1995. V příštích měsících počítá i s prodejem klubu. Oznámil to novinářům při dnešním finále NBL, ve kterém Nymburk útočí na 14. titul v řadě.

"Už dva roky jsem zvažoval, že skončím jako prezident klubu a vlastník, a dnes je to moje poslední finále v roli prezidenta. A v příštích měsících dojde i ke změně vlastníka," řekl Jansta v rozhovoru pro Českou televizi. "Oznámil jsem to už na ČBF i FIBA. Pro basketbal v Nymburce jsem udělal maximum a víc bych nepřinesl, protože na to nemám moc času," dodal.

"Teď začnu jednání o svém nástupci. Do začátku sezony bude jasné, kdo bude prezident a vlastník. Také chci fanoušky uklidnit, že příští sezona je zajištěna na velmi dobré úrovni," prohlásil Jansta.

Pětapadesátiletý právník a jeden z nejmocnějších sportovních funkcionářů v Česku se vedení klubu ujal v roce 1995 spolu s bratrem, o pět let později jej dovedli do nejvyšší soutěže. V sezoně 2003/04 slavil Nymburk premiérový titul a od té doby ho nikdo z trůnu nesesadil. Klub byl úspěšný také v evropských pohárech a měl i blízko k postupu do prestižní Evropské ligy.

Nymburk - Děčín 70:56 (18:18, 32:31, 55:42)

Nejvíce bodů: Sant-Roos 21, Lawrence 15, Benda 11 - Vyoral 13, P. Houška 11, Pomikálek 10. Fauly: 17:21. Trestné hody: 22/17 - 16/11. Trojky: 9:5. Doskoky: 43:44. První zápas: 82:71.

Konečné pořadí NBL:

1. Nymburk,

2. Děčín,

3. Pardubice,

4. Opava,

5. USK Praha,

6. Kolín,

7. Svitavy,

8. Ústí nad Labem,

9. Brno,

10. Jindřichův Hradec,

11. Ostrava,

12. Prostějov.