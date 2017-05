James překonal Jordanův rekord a dovedl Cleveland do finále NBA

Jamesovi před čtvrtečním utkáním v Bostonu scházelo na Jordanův rekord 28 bodů a předčil ho tříbodový košem v závěru třetí třetiny. Bodů nakonec hvězda Clevelandu nasbírala 35 a dohromady v play off už má James 5995 bodů z 212 zápasů. Jordan ve 179 duelech během let 1985-2003 nasbíral bodů 5987.

Na rozdíl od předchozího zápasu nenechali obhájci titulu Boston ani na chvíli pomýšlet na zdramatizování série a ani tentokrát ho na domácí palubovce nepustili do vedení. Sami si naopak v TD Garden vypracovali náskok až 39 bodů a soupeři se vzdalovali od úvodního rozskoku. Třináctou výhrou v řadě stanovili nový rekord soutěže.

"Číslo 23 nosím, protože ho oblékal i Mike. Do basketbalu jsem se zamiloval kvůli Mikovi, pro to, co dokázal. Když koukáte, jak hraje, sledujete boha. Já nemohu být jako on," řekl na Jordanovu adresu James po svém sedmém postupu do finále v řadě.

"Nejlepší věc na tom je, že jsem stále sám sebou. Nemusím dávat body, abych ovlivnil zápas, ale pořád na to myslím: pokud nedokážu skórovat, jak můžu zásadně vývoj ovlivnit?" dodal James, který si vedle 35 bodů zapsal osm doskoků i asistencí.

"Celé letošní play off je naší hlavní zbraní, spoléháme na něj a on nás neomylně vede po cestě do finále," řekl Kyrie Irving, autor 24 bodů a sedmi asistencí. Kevin Love přidal 15 bodů a 11 doskoků. Při absenci Isaiaha Thomase v dresu Celtics byl nejlepším domácím střelcem s 23 body Avery Bradley.

Finálová série o trofej Larryho O'Briena začne ve čtvrtek 1. června v Oaklandu. Hráči Golden State do ní vstoupí jako neporažený tým letošních vyřazovacích bojů.

Finále Východní konference play off NBA:

Boston - Cleveland 102:135, konečný stav série 1:4.