Další šance v NBA? O Veselého stojí Philadelphia, Dallas i Brooklyn

V NBA by v příští sezoně mohli působit dva čeští basketbalisté. K Tomášovi Satoranskému, který obléká dres Washingtonu, by se mohl do elitní soutěže po třech letech vrátit i Jan Veselý. Údajně o něj mají zájem hned tři kluby - Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers a Dallas Mavericks. Na základě zdrojů z ligy o tom informuje server Basketball Insiders.

Sedmadvacetiletý rodák z Ostravy byl do NBA draftován jako šestka v roce 2011 Washingtonem, kde trávil dvě sezony. Ve třetí byl vyměněn do Denveru, ale v létě 2014 se rozhodl pro návrat do Evropy, kde se upsal Fenerbahce Istanbul.

V tureckém celku září, třikrát s ním postoupil do Final Four Euroligy a letos prestižní soutěž vyhrál. Loni byl i v ideální pětce Euroligy. Ve Fenerbahce má stále platnou smlouvu, která z něj dělá jednoho z nejlépe placených hráčů v Evropě. Ve smlouvě je však také zahrnuta částka, za kterou ho klub uvolní do NBA, pokud se Veselý rozhodne, že to v zámoří ještě jednou zkusí.

Zřejmě největší šanci na výraznou roli by měl Veselý v Brooklynu, který v uplynulé sezoně skončil poslední a přebudovává kádr. V Dallasu by mohl alternovat za očekávanou zahajovací podkošovou dvojicí Nerlens Noel, Dirk Nowitzki.

Naopak nejtěžší se jeví alternativa s Philadelphií, která buduje mladý tým a na podkošové pozice má talentované hráče Daria Šariče, Bena Simmonse, Jahlila Okafora a Joela Embiida.

Především poslední tři jmenovaní ale mají časté zdravotní potíže, a tak se vedení chce pojistit a přivést hráče schopného je zastoupit. Navíc Okafora se klub snažil už v průběhu této sezony vyměnit.