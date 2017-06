Šampioni! Basketbalisté Golden State přestříleli Cleveland a popáté slaví

Nejužitečnějším hráčem finále byl zvolen Kevin Durant, který Golden State pomohl v průměru 35,2 body na zápas. Dnes nastřílel 39 bodů a byl nejlepším střelcem Válečníků. Dalších 34 bodů přidal Stephen Curry. Kavalírům nepomohlo ani 41 bodů LeBrona Jamese.

Golden State si tak připsalo rekord, když k titulu došlo s jedinou porážkou v play off a bilancí 16:1. Osmifinále, čtvrtfinále i semifinále vyhrálo 4:0, jen s Clevelandem ve finále prohrálo čtvrtý zápas.

"Nemohl jsem dva dny spát, jak jsem byl nervózní. Hrozně moc jsem to chtěl dnes dotáhnout. Hráli jsme opravdu dobře," radoval se Durant, který před sezonou přišel do Golden State právě pro svůj premiérový titul. "Musím ale složit poklonu Clevelandu. LeBron James a Kyrie Irving hráli jako nikdy předtím, ale my jsme nakonec byli ještě lepší a jsme mistři. Je úžasné slavit na domácí palubovce," dodal osmadvacetiletý střelec.

Výsledek:

Golden State - Cleveland 129:120.